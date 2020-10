Impotencia: Carolina tenía 12 denuncias contra su ex pareja

Un femicidio. Una marcha espontánea en la puerta de la comisaría. El pedido de Justicia que se hizo escuchar. El mismo pedido de Justicia que hizo Carolina Rivero, pero que no tuvo respuesta ninguna de las 12 veces que denunció a su ex pareja. Justicia que hoy decidió trasladar a Elvio Pasos a Viedma, donde mañana le formularán cargos y quedará detenido en la cárcel provincial.

Luego de protestar frente a la Comisaría 10°, donde quedó detenido la ex pareja de Carolina, los manifestantes se fueron hasta la casa de Antártida Argentina al 200, en el barrio San Cayetano. Allí las escenas fueron desgarradoras. El llanto y caras de desconsuelo fueron una constante. No solo de los familiares que gritaban a viva voz la cantidad de veces que golpeó la puerta de la Justicia buscando amparo o protección. Pero las medidas nunca son eficaces ante un macho violento.

No van a sentir nada hasta que les pase a ustedes con una madre, con una hija o con una hermana

Fueron 12 denuncias. Entonces, la sensación de todos fue que el desenlace podría haber sido distinto. Más teniendo en cuenta el asesoramiento recibido hace apenas tres días cuando le dijeron: "si dejas la casa pueden considerarlo abandono de hogar y hasta podes perder la tenencia del nene", le dijeron en la Comisaría de la Mujer, creada por ley para proteger a las víctimas de violencia o abuso y con la intención de que el "ni una menos" deje de ser un slogan para ser una realidad.

"Le dijeron que los golpes que tenía no eran suficientes para poder hacer algo", se quejó con énfasis mientras la gente reaccionaba contra los Policías que cuidaban la vivienda y bajaban las vista, por vergüenza o impotencia, porque en definitiva el sistema no les permite hacer demasiado.

En medio de la marcha de pedido de Justicia, la hermana de Carolina fue quien relató lo sucedido. La pesadilla que vivía a diario con su ex violento. Y las quejas no tardaron en aparecer y fueron direccionadas hacia las autoridades: "No van a sentir nada hasta que les pase a ustedes con una madre, con una hija o con una hermana”, gritó mientras rompía en llanto y las lágrimas de impotencia, bronca y dolor brotaban de sus ojos.

"Mi hermana iba a la comisaría y sólo le tomaban el testimonio", volvió a reclamar la mujer y eso enardeció aún más a la muchedumbre que permaneció hasta que el cuerpo de Carolina fue sacado de la casa que compartía con su femicida. Todo el tiempo, mientras Criminalística trabajaba en el lugar y los fiscales dirigían las pericias, el grito de reclamo de Justicia permaneció en el ambiente.

Mientras, aprovechando que la manifestación se había trasladado al barrio, la Policía por orden del Juez interviniente decidió el traslado de Pazos. La versión oficial indica que fue para la formulación de cargo de mañana. Aunque queda la sensación de que se tomó la determinación para evitar cualquier tipo de reclamo en la Comisaría.

Carolina fue asesinada este mediodía. Sus gritos desesperados de auxilio se hicieron escuchar y fue un vecino el que llamó a la Policía para alertar de que Pazos nuevamente estaba maltratando a su ex. Cuando llegaron los uniformados no pudieron hacer nada por ella, ya estaba muerta tendida en el piso en medio de un charco de sangre. En tanto que alcanzaron a contener al femicida, quien con el mismo cuchillo que había apuñalado a su ex, intentaba suicidarse, pero las heridas que se provocó fueron menores y solo necesito algunas atenciones en el hospital.

Carolina tenía 28 años y era madre de dos pequeños. Al menos uno de ellos era hijo de Pazos, de 39 años.

El Código de Río Negro faculta al Ministerio Público a tomarse hasta 48 horas para formular cargos, se especula que acusará a Pazos recién cuando se conozca un informe preliminar de autopsia de Carolina, que recién se podría hacer -de acuerdo a los protocolos por Covid- pasadas las 24 horas de fallecida.