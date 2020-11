La Justicia fue a verificar como vive Toti en Bubalcó

Ya pasaron casi siete años de la llegada de Toti a Bubalcó y desde ese mismo día las campañas por su permanencia en el zoológico de la zona de Guerrico se multiplicaron. Ahora, la Justicia de Río Negro debe resolver sobre un habeas corpus reparador que solicita el inmediato traslado a un santuario de grandes simios de Brasil.

La presentación realizada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) y en base a la prueba presentada pretende el inmediato traslado al considerarse que el chimpancé no vive en las condiciones ideales. La causa fue remitida al Juzgado de Familia n°11 de Roca, a cargo de la jueza Moira Revsin, quien este mediodía encabezó una visita al zoológico Bublacó para relevar algunos puntos específicos importantes para tomar una resolución más adelante.

Los derechos del animal serán representados por la Defensora Pública Belén Delucchi, quien explicó que "Toti es un ser sintiente, tiene un representante porque es un sujeto de derecho, él no tiene la posibilidad de expresarse. Es el afectado en este caso, es un sujeto de derecho no humano, que no tiene la capacidad procesal para ser escuchado y ahí es que tomamos parte”.

Al llegar al zoológico, ubicado en la zona de Guerrico, en el ejido de Allen, la jueza con su equipo de trabajo y dos representantes de AFADA se dirigieron inmediatamente al espacio donde habita Toti desde el año 2013. A los pocos minutos llegó al lugar el dueño de la reserva, el empresario periodístico Julio Rajneri

En el lugar se procedió a relevar distintas pruebas, como las medidas exactas del lugar, también se realizaron consultas acerca de la dieta, del tipo de recreación que recibe, de la atención veterinaria, entre otras cosas a las que se hace referencia en el pedido del habeas corpus reparador. También se inspeccionó la parte interior del lugar donde duerme el chimpancé, como del espacio vidriado, y se constató el sistema de ventilación que posee el sitio.

Como en este tipo de presentaciones la ley habilita que se realice en cualquier juzgado de cualquier fuero, AFADA lo solicitó en el Juzgado de Familia y como parte de las primeras medidas dispuestas, Revsin decidió hacer un relevamiento del lugar en persona. La Asociación presentó en el expediente una carta de aceptación del Santuario Grandes Primates de Sorocaba en Brasil con fecha el 15 de septiembre de este año, para que Toti sea trasladado allí.

Entre las medidas previas, solicitaron una pericia veterinaria y presentaron informes de especialistas en la temática que han revisado al chimpancé tanto en el 2017 como este año. Además se pide información a las áreas de Fauna tanto de Río Negro como de Córdoba, de los permisos correspondientes para la tenencia de este tipo de animales fuera de su hábitat natural.

Finalmente, la representante del Ministerio Público de la Defensa, solicitó en el habeas corpus, que se haga lugar al remedio constitucional promovido, ordenando el inmediato cese de la privación ilegítima de la libertad y se ordene el traslado del chimpancé Toti.

Según los proteccionistas, desde que el chimpancé fue trasladado a Guerrico está evidenciando muchas de las características emocionales y físicas de un animal con estrés profundo, incluyendo arrancarse su propio pelo y comportarse de manera depresiva. Los chimpancés son animales altamente sociables que requieren del contacto e interacción con otros chimpancés para permanecer saludables.

La polémica por Toti comenzó en diciembre de 2013, cuando llegó a Bubalcó tras una operación de canje con el Zoo Córdoba que incluyó un tigre blanco no albino. Es importante recordar que el pedido de traslado ya tuvo un revés judicial en Cordoba, donde no prosperó hábeas corpus en primera instancia y luego el fallo fue ratificado por una Cámara de Apelaciones y finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.