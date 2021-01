Violación y suicidio: "me hacía sexo oral, sentía que moría"

Un hombre podría pasar 20 años tras las rejas luego de violar por años a su hija. La víctima tenía 19 años y un mes antes de morir, relató su calvario en las redes sociales. Se cumple un año de que Sathya Aldana, se quitara la vida en Córdoba después de denunciar que su padre biológico la violó entre los 8 y los 14 años, el abusador enfrentará por fin a la Justicia y este martes harán una “marcha de silencio” para recordarla.

En un extensa publicación relató los detalles de su calvario, pero la justicia que esperaba conseguir no le llegó en vida: “Tenía 8 años cuando mi papa empezó a abusar de mí. ¿Será que el guardapolvo no era lo suficientemente largo y lo provoqué? Me tocaba mientras me decía que solo eran cosquillas, me obligaba a tocarlo para que fuera ‘cariñosa’, me hacía sexo oral, entre manoseos, abusos y las veces que yo me asfixiaba porque sentía que iba a morir”, escribió entonces como un último recurso, desesperada porque el hombre seguía libre. Y continuó: “Pasé por autolesiones, intento de suicidio, ataques de pánico, me diagnosticaron depresión en la psicóloga por producto de los abusos. ¿Seguís pensando que hablar de esto es una moda? ¿Seguís pensando que ahora ‘se ponen de acuerdo para denunciar’? No es fácil, hay que vivir con el dolor y el rechazo que a veces me tengo a mi misma por sentirme así. Acá estoy más fuerte que nunca, para pelearla hasta el fin”.

Walter Manuel Insaurralde está imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante continuado agravado por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo en concurso, todo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años de edad, doblemente agravada en concurso ideal, por el vínculo y por el medio intimidatorio”. informaron fuentes judiciales a TN. La podría ser hasta 20 años de cárcel.

Su familia y sus amigos convocaron a una “marcha de silencio” frente a Tribunales I de la Ciudad de Córdoba, en la calle Caseros al 500, en el primer aniversario de la muerte de la joven,