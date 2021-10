Murió una mujer de 22 años al caer de un cuarto piso

Una joven de 22 años murió tras caer del departamento de su novio ubicado en el cuarto piso de un edificio en un barrio céntrico de la capital de Corrientes y la fiscal del caso señaló que se analizan las pruebas y por el momento no descarta ninguna hipótesis, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió ayer entre las 10 y las 11 de la mañana, en un edificio ubicado en la calle Belgrano al 100 del barrio Cambá Cuá. La fiscal de instrucción en turno, Sonia Meza, quien brindó hoy algunos detalles del hecho, señaló que al novio aún no se le tomó declaración porque “estaba en estado de shock, no paraba de llorar”. Por otra parte, señaló que tanto la pareja como los hermanos de la chica mencionaron que “ya había tenido un intento de suicidio, pero no descartamos ninguna hipótesis”, dijo Meza en declaraciones a Radio Sudamericana.

Aseguró que la joven cayó del balcón al garaje del edificio, en un patio interno y que no hay cámaras de seguridad en el lugar: “La chica no vivía ahí, estaba de visita en la casa del novio, aparentemente le dijo para ir al cementerio porque habían pasado dos años del fallecimiento del padre y cuando el novio se estaba cambiando la ve caer por el balcón”. Por otra parte, Meza expresó en diálogo con Radio Dos que el médico policial realizó un examen en todo el cuerpo del novio y “no se detectaron signos de lucha”.

Finalmente, la fiscal de instrucción manifestó que “se están procesando las pruebas que se recolectaron y se están esperando los resultados la autopsia" y anunció que "hoy se tomarán testimoniales a los hermanos de la víctima”.