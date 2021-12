Se investiga también a la madre del niño asesinado

Toda la provincia y el país, continúa conmocionado por la violación y asesinato del pequeño Salomón, de tan solo 2 años. Todo su vecindario, el barrio 7 de Mayo, se puso de pie y pidió Justicia. La investigación avanza rápido y firme. Su padrastro, Andrés Laurentino, de 26 años, hasta el momento es el único detenido por el crimen. Pero ha trascendido que la madre de la víctima también es investigada, sin que nada se descarte.

Sin embargo, desde la fiscalía de Homicidios, y como fiscal del caso Andrés Azar, han blindado la investigación porque consideran que hay elementos de prueba que obligan a mantener abiertas las distintas sospechas y restan otras medidas como el cotejo del ADN y testimonios que serían clave, y aquí podría quedar implicada la madre del nene.

Días atrás, puntualmente el pasado jueves, principalmente vecinos realizaron una movilización para pedir justicia por Salomón , y solicitaron que se impute también a la madre de la víctima. Junto a madres auto convocadas, decidieron llevar adelante una concentración, de forma pacífica, pasando por el hospital, el cementerio y reuniéndose después en la zona céntrica donde está el monumento a San Martín.

"Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, mi hermana esta sufriendo a casusa de su hijito, la mamá está desgarrada por dentro. Mi hermana me llama para decirme que el hijo de re mil... esa basura la había llamado porque ella estaba en el Banco, le dijo que el nene estaba desmayado, no reaccionaba, se estaba muriendo. Agarré el auto y me fui con mi mujer al Heller, rápido y atrás mío llego mi hermana en un taxi, entramos corriendo y nos encontramos con Salomón muerto”, relató el tío de Salomón en Mejor Informado Radio por AM550 y 24/7 Noticias, Aaron Antivil, hermano de la madre del pequeño contó al aire:

"Los vecinos la hacen partícipe a mi hermana de esto, y prendieron fuego su casa, no era la casa de él. Nosotros somos una buena familia. Mi hermana no tiene consuelo. Queremos que dejen de decir cosas falsas. Le quisieron pegar a mi hermana" aseguró Aaron.

Cronología del cruel asesinato de Salomón Antivil

El caso salió a la luz el lunes pasado, cuando el padrastro, identificado como Andrés Laurentino, de 26 años, único detenido por el crimen, alrededor de las nueve de la mañana llevó al menor inconsciente a la guardia del hospital Horacio Heller. A pesar de los esfuerzos del personal de salud del nosocomio, no pudieron reanimar al niño y murió. Al revisar al menor, los médicos advirtieron los signos de violencia y denunciaron el caso a las autoridades policiales y judiciales. Más tarde, la autopsia confirmó el maltrato del que era víctima el menor y reveló que la muerte del nene fue producto de un traumatismo que le ocasionó un “taponamiento cardíaco” y ratificó que “se determinó la existencia de indicios de que fue abusado”.

Actualmente, los otros tres hermanitos de Salomón, están al cuidado en una institución gubernamental mientras avanza la investigación por el crimen.