Habló el tío del nene asesinado: "mi hermana no tiene consuelo"

Con el correr de las horas, se van conociendo más detalles y declaraciones sobre el aberrante asesinato y abuso de Salomón, de apenas dos años de edad, en la ciudad de Neuquén. Esta mañana, en Mejor Informado Radio por AM550 y 24/7 Noticias , Aaron Antivil, hermano de la madre del pequeño contó al aire:

"Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, mi hermana esta sufriendo a casusa de su hijito, la mamá está desgarrada por dentro. Mi hermana me llama para decirme que el hijo de re mil... esa basura la había llamado porque ella estaba en el Banco, le dijo que el nene estaba desmayado, no reaccionaba, se estaba muriendo. Agarré el auto y me fui con mi mujer al Heller, rápido y atrás mío llego mi hermana en un taxi, entramos corriendo y nos encontramos con Salomón muerto”, comenzó a relatar el tío de Salomón.

"Los vecinos la hacen partícipe a mi hermana de esto, y prendieron fuego su casa, no era la casa de él. Nosotros somos una buena familia. Mi hermana no tiene consuelo. Queremos que dejen de decir cosas falsas. Le quisieron pegar a mi hermana" aseguró Aaron.

“El hijo de puta (haciendo referencia al detenido Laurentino Andrés), estaba parado moviendo la cabeza”, agregó totalmente quebrado Aron. Lo sucedido, sorprendió a toda la familia: "Nunca pensamos que iba a ocurrir esto". El actual detenido es padre del hermano más pequeño de Salomón, de tan solo 4 meses. Sus otros dos hermanos, son hijos de otro hombre. "El papá de Salomón, cuando se entero que mi hermana estaba embaraza, se fue, lo abandonó".

Por otra parte, el hombre aseguro que durante la jornada de hoy le están llevando a cabo diferentes estudios médicos forenses a los menores para corroborar o descartar posibles abusos.

Asimismo, esta mañana desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que el fiscal general José Geréz adelantó que "se pedirá la máxima pena posible en el código penal" para el acusado del homicidio y violación de Salomón, el bebé de 2 años que ayer fue llevado sin vida al Hospital Heller en donde se constató que presentaba signos de violencia y abuso sexual.

El funcionario judicial contó que el padrastro será acusado por "homicidio agravado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por guarda y convivencia. Es un hombre de 26 años del entorno familiar de la víctima, el padrastro del niño, su nombre es Laurentino Andrés". Además pedirán prisión preventiva ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

Quemaron la casa de la madre de Salomón

En la noche y madrugada de este martes, vecinos del barrio 7 de Mayo, quisieron hacer justicia por mano propia y prendieron fuego una vivienda en la Toma Nueva Jerusalen, pensando que era propiedad del presunto culpable de la muerte de Salomón, el pequeño de 2 años. Sin embargo, según confirmó el tío del menor, la casilla era de su hermana.

Cronología de los hechos

Pasado el mediodía de este lunes se dio a conocer el aberrante hecho. La autopsia confirmó que el bebé que arribó al Hospital Heller sin vida, falleció por "diversos traumatismos", según confirmaron fuentes judiciales. También se encontraron lesiones compatibles por un delito contra la integridad sexual.

Pasadas las 18 horas, hablaron frente a las cámaras de 24/7 Canal de Noticias, con la amenaza de hacer justicia por mano propia, y al mismo tiempo, un dramático reclamo: "queremos saber dónde están los otros chicos". Cerca de la medianoche se agruparon frente al domicilio del presunto culpable de la muerte del menor y, entre corridas y balas de goma, prendieron fuego la casilla.

Los niños desprotegidos duelen en lo más profundo. Duele Lucio Dupuy y, ahora, la muerte del pequeño neuquino Salomón.