Saqueó el taller chapista en el que trabajó y lo detuvieron

Un hombre fue detenido este martes por la Policía tras haber desvalijado el taller de chapa y pintura en el que había trabajado. Se llevó una millonada de pesos en herramientas, aprovechando que en el lugar solo se encontraba una mujer de 72 años. En los tres allanamientos realizados fue recuperado la totalidad de lo que se llevó.

Todo se desarrolló durante este martes, luego que una mujer de 29 años se presentó ante la fiscalía para denunciar que de su taller de chapa y pintura había notado el faltante de numerosas herramientas.

Relató que mientras su abuela de 72 años se encontraba sola en el lugar, se presentó un ex empleado –a quien conocía-, quien le dijo que lo “habían mandado a retirar algunas herramientas”. El hombre fue acompañado por otros dos y se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux color blanco. La anciana no fue obstáculo para que el ex empleado ingrese al taller.

De acuerdo con lo relatado por la denunciante, ni bien entró cortó el suministro eléctrico con el único propósito de desactivar el sistema de cámaras y de filmación, por lo que sólo quedó registrado su ingreso, fragmento fílmico que la damnificada aportó a los investigadores.

Con la información obtenida, personal de Delitos y Leyes Especiales tomó la investigación que derivó en la realización de tres allanamientos: dos en domicilios de calle Río Uruguay y el restante en otra casa de Río Limay.

En total se logró el secuestro de una amoladora Bosch; un alargue de 20 metros; una soldadora Mig con su respectivo tubo de oxígeno y carro de transporte; dos máquinas saca bollos con su respectivo carro de transporte; un expansor hidráulico; dos máscaras de soldar; un compresor de aire color azul grande; dos tubos de oxígeno con manómetro y mangueras.

El ex empleado fue detenido y también sele secuestró la camioneta Toyota en la que cargó las herramientas robadas.