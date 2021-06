Hallaron un cuerpo pero no sería el docente ni el taxista

Ya entrada la noche, Policía y Bomberos trabajaron en el Canal Principal de Riego para retirar del cauce el cuerpo de un hombre que fue encontrado por una persona que pasaba por el lugar. Aunque aún no fue identificado y se esperará la autopsia correspondiente para determinar las causas de la muerte, el personal que trabajó en el lugar adelantó que no se trataría del docente desaparecido desde el viernes, ni el taxista que es intensamente buscado desde la madrugada del domingo, porque "no coinciden las características".

El hallazgo se produjo pasadas las 19, en cercanías de un salto existente en el canal Grande a la altura de la calle Vintter. Una persona que pasaba por allí pudo observar el cuerpo que estaba dentro del cauce, boca abajo. La Policía de la Comisaría 31° llegó al lugar y convocó al personal de Bomberos para que colaboren en el retiro del cuerpo. También se sumó al trabajo el personal de la Subcomisaría 67° de Stefenelli.

Si bien la Justicia aún no se pronunció oficialmente, porque deben hacer la autopsia luego de cumplido el protocolo de Covid, trascendió que las características físicas no coinciden con ninguno de los dos hombres desaparecidos, el docente Pablo Iglesias Cortinas desaparecido en la zona de Paso Córdoba el viernes; ni el taxista Darío Rafael Brutti, quien salió a trabajar anoche y nunca regresó.

El cuerpo hallado pertenece a un hombre, de contextura física robusto y pelado, estaba dentro del canal boca abajo, tenía ropa deportiva, con auriculares colocados y conectados al teléfono celular. A simple vista no presentaba signos de criminalidad, aunque eso se ratificará con el informe de la autopsia. En caso de confirmarse una de las hipótesis de la muerte sería que sufrió algún problema de salud mientras realizaba actividad física y cayó al canal, donde quedó inconsciente.