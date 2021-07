La persiguieron 6 años por un delito que no cometió

Este lunes, tras 6 años de un juicio que no cumplió con la Ley de Género, absolvieron a Martina, una mujer trans que fue culpada por trata de personas con fines de explotación sexual, dos meses después de denunciar a su empleador por el mismo delito

Según informó la Dirección Provincial de Diversidad Gobierno del Neuquén, el Estado la persigue desde el 2014 cuando fue víctima y denunciante de una persona que fue juzgada y condenada por un delito de trata con fines de explotación sexual. Dos meses después, la Justicia, "por el sesgo propio de los funcionarios judiciales la convierten a Martina en una persona acusada de trata" y sin haberse recolectado en ese proceso ninguna prueba, lo elevan a juicio oral.

El Fiscal Miguel Palazzani y la Dra. Mariela Labozzeta titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres -UFEM- en sus alegatos pidieron la absolución de Martina aludiendo a violaciones múltiples a sus derechos humanos, la falta de perspectiva de género y diversidad, violación al plazo razonable, condición de víctima y criminalización del eslabón más débil.

"Una mujer trans, trabajadora sexual, vulnerable, de condición económica de pobreza, migrante, sin documento, tuvo que soportar esperando una sentencia sin saber el resultado de este proceso penal", sostuvo en diálogo con 24/7 Canal de Noticias Mariana González, asesora legal de la Dirección.

"Soportó un juicio con el nombre de su nacimiento, olvidándose la Ley de Género. La alegría de hoy no alcanza a paliar estos años que vivió. Los años de vida y de dolor no te los devuelve nadie", sostuvo González y concluyó con un dato alarmante: Martina no es la única trans que tiene un proceso penal de estas características.

Mirá la nota completa: