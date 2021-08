“Queremos que la justicia se despierte”

El 4 de marzo quedará marcado como el peor día de sus vidas. Es el día en que Javier Videla, el trabajador judicial desapareció de Roca y su familia no supo nada más de él. A días de cumplirse 6 meses de la desaparición, el único detenido e imputado por homicidio, Antonio Gregorio Colicheo sigue sin declarar y aportar información y la búsqueda se detuvo.

Esta mañana Natalia Videla, la hermana de Javier señaló que “vamos a juntar firmas para exigirle al Poder Judicial que continúe con la búsqueda de mi hermano. El mes pasado hablamos con el fiscal y nos aclararon que no iban a seguir. Entiendo que están haciendo su trabajo desde lo legal que es mantenerlo preso a Colicheo, pero necesitamos encontrar a Javier y tenerlo con nosotros. Todos somos Javier, todos podemos vivir esta situación. Pasaron 6 meses tienen la obligación de seguir buscándolo".

Agregó que “el último dato que tiene la justicia es el movimiento del teléfono de Javier. Se rastrilló desde Roca a Cipolletti y no encontraron nada. Ellos movieron cielo y tierra, somos agradecidos, pero si no encontrás resultados cambiá la manera de buscarlo. Pedí ayuda a Nación para que colabore. Eso le pedimos al Poder Judicial, que, si agotaron todo, se encarguen de pedir ayuda nacional. Si ya no tienen más herramientas que pidan ayuda al ministerio de Seguridad de Nación”.

Videla dijo que “el fiscal debe ver que hay toda una ciudad que nos apoya. Necesitamos que la justicia vea que la ciudad está de pie. Mi mamá esta juntando fuerzas, no sé de dónde las saca, pero está de pie. Hacemos lo mejor que podemos y pedimos justicia. Y Colicheo no declara nada. Es su estrategia, no dice nada. En septiembre se realizará una audiencia de control de acusación y a partir de ahí se podría tener una fecha de inicio del juicio”.

“El sábado 4 de septiembre, a las 18 nos vamos a encontrar en la Ciudad Judicial de Roca para marchar. Estamos atados de mano, no sabemos cómo hacer para que la justicia se despierte. Vamos a movilizarnos con todos los cuidados por la pandemia a Avenida Roca y Tucumán”, concluyó.