Caso Emiliano Gatti: ¿Es posible hackear la IP de una computadora?

El caso Emiliano Gatti sigue causando conmoción, no solo en la región, sino que en todo el país. El histórico conductor de Canal 10 está atravesando un delicado momento luego de que, hace algunos días, la policía ingrese a su domicilio, le secuestre sus computadores y discos rígidos por una investigación del tráfico y distribución de imágenes y videos de menores abusados sexualmente que se inició en Estados Unidos y en Argentina se denominó Red Federal en Alerta.

Marcelo Hertzriken Velasco, abogado de Gatti, declaró ante los medios hace algunos días que "era una posibilidad" de que algunos dispositivos que usaba el periodista podrían haber sido hackeados.

En AM550, dialogamos con el perito informático, Christian Vila, quien se refirió al tema. "Para este caso en particular, Interpol informa que desde esa dirección IP hubo tráfico de videos. Con el tema del WiFi, es casi imposible hackear una red porque tiene una alta protección que se llama WPA2. El problema está cuando se comparte esa red o se 'presta un rato' a un vecino o amigo", explicó el experto.

"Para los casos de pedofilia o tráfico de este material se utiliza un sistema llamado P2P -punto a punto-, como por ejemplo el antiguo programa Emule. En este método, dos computadoras están conectadas pasándose información, por lo que en los registros quedan identificadas las dos computadoras", agregó Vila.

Dirección IP significa dirección del Protocolo de Internet. Este protocolo es un conjunto de reglas para la comunicación a través de Internet, ya sea el envío de correo electrónico, la transmisión de vídeo o la conexión a un sitio web. Una dirección IP identifica una red o dispositivo en Internet.

Hace pocas horas, Gatti dialogó con AM550 y CN 24/7, donde afirmó que se irá a vivir a Bahía Blanca con un permiso de la Justicia. "La verdad que no sé por qué se me acusa a mi, hasta el día de hoy estamos tratando de pensar, de buscar puntas, porque no tenía problemas con nadie. Estamos tratando de entender o interpretar en ese tiempo que se investiga", afirmó.

Con respecto a un posible hackeo de su red de internet en donde aparece la IP de su domicilio, el periodista rionegrina comentó que "soy una persona muy sociable, vienen amigos, conocidos, uno tiene relaciones, es una punta de investigación. Quién vino en ese periodo la verdad que no lo sé. Estamos tratando de pensar finamente para tratar de determinarlo".

