Se bañaba en el canal de El 30 y se ahogó

Ante la ola de calor insoportable, cualquier curso de agua sirve para intentar pasar la tarde, aunque no siempre está permitido bañarse y las consecuencias pueden ser gravísimas. Uno de esos lugares peligrosos es el canal Principal de Riego a la altura de El 30, en Cipolletti, donde ayer murió ahogada una persona de unos 70 años.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría 45°, cerca de las 18 se recibió un alerta por un hombre de unos 70 años que tuvo que ser rescatado por otras personas que se encontraban bañándose en inmediaciones de la usina que esta ubicada en ese sector.

Los testigos relataron que vieron como el hombre se sumergió y no salió. Al prestar atención, un joven que se refrescaba en el Canal Principal decidió tirarse para auxiliarlo.

Entre varios lograron sacarlo del interior del cauce, pero no identificaron signos vitales, por lo que decidieron dar aviso a la Policía y al hospital para que llegue una ambulancia. Sin embargo el retraso de la ayuda médica obligó a que la víctima sea trasladada al hospital Pedro Moguillansky en un auto particular. Si bien en la guardia la atención fue rápida, las maniobras de resucitación no dieron resultado.

Desde la Unidad policial remarcaron que el hombre estaba indocumentado, que tenía unos 70 años de edad y que vivía en la zona, por lo que se solicitó a los vecinos de El 30 colaboración para tratar de identificarlo.

El hecho sucedió cerca de las 18 de ayer en la zona conocida como el balneario, ya que en algún momento desde el municipio se había autorizado para cumplir esa función, aunque luego por las prohibiciones vigentes se dio marcha atrás.