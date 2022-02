Agravaron acusación al que mató a dos hermanos en navidad

Tal como estaba previsto, el fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo le imputó a José González Aguilar los asesinatos de los hermanos Julio Raúl y Alejandro Zini, ocurridos en un cámping tras los festejos de la navidad de 2021. Fue durante una audiencia de reformulación de cargos. Julio murió en el lugar del hecho mientras que su hermano falleció dos días más tarde en un hospital.

El hecho ocurrió durante el 25 de diciembre, en un predio ubicado a la altura del kilómetro 2090 de la ruta 40 en el que un grupo de personas mantenía una reunión relacionada con la celebración de la navidad. En esas circunstancias y entre la una y las cuatro de la madrugada se produjo una discusión entre el acusado y Julio Raúl Zani. Durante la disputa, González Aguilar tomó un cuchillo que había sobre una mesa, y ante la intervención de la pareja de Zani, quien intentó quitárselo, el acusado le provocó un corte en la mano izquierda.

El imputado, junto a su hija y pareja, se subió a una camioneta para retirarse del sitio pero al intentar cruzar un arroyo a unos 20 metros del lugar, quedó atascado. En ese momento, Julio Zani se acercó con un rastrillo y el acusado descendió de la camioneta portando un arma calibre 45 con la que realizó al menos 4 disparos: uno de ellos impactó en Julio Zani en el tórax y le provocó una hemorragia masiva por la que murió en el lugar; y el segundo hirió a su hermano, Alejandro Rubén Zani, quien se había acercado para asistir a la primera víctima y que murió dos días más tarde. Es por esa muerte que el fiscal De Lillo pidió la modificación a la formulación de cargos.

Por otra parte, el avance de la investigación desde la acusación original permitió al fiscal sumar nuevos elementos: por un lado, González Aguilar no estaba autorizado a portar el arma utilizada, y por el otro, durante un allanamiento realizado por la policía en su vivienda se encontró una segunda arma que tampoco estaba autorizado a poseer.

Finalmente, el fiscal también acusó a González Aguilar por las lesiones que provocó a la pareja de una de las víctimas, cuando esta intentó quitarle un cuchillo, y encuadró los hechos en homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego (dos hechos); lesiones leves; portación de arma de fuego de uso civil condicional y sin autorización legal; y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal; todo en concurso real y en calidad de autor.

La querella particular, en representación de familiares de los dos hermanos fallecidos, adhirió a los planteos de la fiscalía y solicitó que se consideraran, además, agravar por alevosía la formulación de cargos en uno de los homicidios.

La defensa se opuso a este último planteo.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por reformulados los cargos en los términos que solicitó De Lillo, quien también pidió extender por 4 meses la prisión preventiva que viene cumpliendo el acusado bajo la causal de riesgo de entorpecimiento de la investigación. La querella particular no detalló un plazo, sino que realizó el pedido hasta la finalización del juicio, mientras que la defensa no se opuso a los pedidos pero anticipó que realizará planteos en los próximos días.

En este punto, el juez resolvió hacer lugar a la ampliación de la prisión preventiva hasta el 6 de mayo.