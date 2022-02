Mató a su cuñado y le dejó el cuchillo clavado en la cabeza

Un violento hecho conmociona a la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Un joven, de 30 años, fue asesinado por su ex cuñado, quien lo agredió a puntazos y le dejó un cuchillo clavado en la cabeza. El trágico hecho sucedió este jueves en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Según informaron fuentes policiales, los efectivos policiales lograron detener al responsable del crimen, que se cree obró mientras se hallaba alcoholizado.

"La víctima del ilícito fue identificada como Nelson Martin González", informaron voceros del departamento judicial de Lomas de Zamora.

Segú las primeras informaciones el hecho se produjo cuando el muchacho y su hermana, de 27 años, se encontraban en una finca situada en la calle Rivadavia al 2600, oportunidad en la que el ex concubino de la joven ingresó por la fuerza a la citada vivienda. No obstante, trascendió que se generó una violenta pelea dónde el asesino de 26 años, resolvió agredir con un cuchillo a su ex cuñado.

Por su parte, González fue trasladado, de urgencia, al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende, ubicado en jurisdicción de Ingeniero Budge, aunque posteriormente fue derivado por los médicos al Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravenna de Gandulfo, en Lomas de Zamora. Horas más tarde el joven perdió la vida como consecuencia de sus graves heridas.

Basándose en los diversos datos obtenidos en el escenario del homicidio y al ser avisados del episodio por un llamado al número telefónico de emergencias 911, los pesquisas policiales destinados en la comisaría de Ingeniero Budge (10ª de Lomas de Zamora) consiguieron apresar al sospechoso, a quien interceptaron en la vía pública, en las inmediaciones de Claudio de Alas al 2300, casi en el cruce con Baradero, en esa misma zona, en el sur del conurbano provincial.

Peritos de la Delegación Lomas de Zamora de la Policía Científica determinaron que el cadáver de González presentaba lesiones de arma blanca en la región torácica y que además el autor de este homicidio le había dejado a la víctima el cuchillo incrustado en la región parieto-occipital del cráneo.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el agresor habría estado alcoholizado cuando atacó mortalmente a su ex cuñado. En forma preventiva, la causa penal está caratulada “Homicidio”.