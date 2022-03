Se cansó de los golpes, decidió irse y su pareja la mató

Antes del crimen, Carolina Rivero, de 28 años, lo había denunciado al menos dos veces. La Policía también había intervenido por un nuevo ataque de Elvio Néstor Pazos, pero sólo se le había iniciado una causa por disturbios en la vía pública. Lo cierto es que apenas un par de días previos al ataque letal con un cuchillo, ella intentó dejar el domicilio por las constantes agresiones y golpes que recibía, pero nuevamente la Justicia llegó tarde. Un año y cuatro meses después del femicidio, el hombre de 39 años fue declarado culpable del femicidio o como se denomina correctamente: homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre, hacia una mujer, mediando violencia de género

Luego del debate en el que el jurado popular prestó atención a todo lo que salió a la luz, los seis integrantes hombres y las seis mujeres resolvieron por unanimidad declararlo culpable a la pareja de la víctima, quien fue asesinada el mediodía del 30 de octubre del 2020 en un domicilio particular de la ciudad de San Antonio.

Los integrantes del jurado popular debieron decidir entre cinco opciones que le presentó el juez Marcelo Chironi, entre las que se encontraba la emoción violenta. Sin embargo se decidieron por el homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre, hacia una mujer, mediando violencia de género.

Durante el juicio se leyó el informe de autopsia y declararon los profesionales que analizaron el cuerpo de Carolina, quien falleció por asfixia provocada por una importante puñalada sufrida en las vías aéreas. La víctima fue encontrada por su suegra, quien llegó a la vivienda que ocupaba la pareja junto con el hijo de ambos. Carolina ya estaba muera tirada en el piso y su hijo ensangrentado porque había intentado suicidarse.

Luego de conocerse el veredicto, la madre de Carolina, Mariza Barrientos, se acercó a la prensa y se mostró agradecida por la cobertura del caso y además confió que "no le tengo odio ni bronca. Nosotros le dimos todo a él. Siempre decía que su familia no era buena con él, que siempre lo tiraban abajo. Siempre le dimos buenos consejos, que dejara de tomar. Pero quizás viene de su casa, que es normal que le peguen a las mujeres. Todo viene de casa. Mis hijos no tienen esa educación. Espero que no salga nunca más, tiene que pagar lo que hizo".

Tras el fallo, se resolvió ampliar la prisión preventiva de Pazos, que se extendió por tres meses más. Además se definió que la próxima audiencia será de cesura, el proceso en el que las partes presentarán el pedido de pena, aunque se sabe que la figura por la que se lo encontró culpable es la más grave del Código Penal y tiene estipulada la prisión perpetua.