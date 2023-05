Caso Facundo Castillo: Ramiro Gutiérrez es culpable de homicidio

Después de poco más de dos horas de debate, los 12 integrantes del jurado popular ya tienen el veredicto sobre la acusación de Ramiro Gutiérrez con respecto al crimen de Facundo Castillo. Debieron seguir cada una de las instrucciones brindadas por el juez Guillermo Melo y anunciaron con un golpe en la puerta de la sala de debate que ya tienen un veredicto. Definieron que el roquense que manejaba la lujosa BMW X1 tuvo intención de matar al neuquino y a otros 5 jóvenes que alcanzaron a resguardarse.

A las 14.40, el juez terminó de leer las instrucciones y las 6 mujeres y los 6 varones pasaron a deliberar. A las 17.12 el presidente del jurado popular entregó un sobre a Melo con el nombre de quien cumple con esa función, elegida por sus pares. El veredicto fue unánime y definió la culpablidad de Gutiérrez en el homicidio simple de Castillo. Además, culpable del intento de homicidio de 5 jóvenes que alcanzaron a tirarse al piso para no ser arrollados.

Los jurados cumplieron con las instrucciones y debieron completar el interrogatorio brindado por Melo. Para el delito de homicidio simple, debían contestarse si ¿la fiscalía y la querella probó que el accionar de Gutiérrez mató a Castillo?; ¿Gutiérrez lo mató producto de su accion criminal?; y ¿Gutiérrez dirigió su conducta intencionalmente para causar la muerte de Castillo?. Las otras opciones son, si no probaron la intención criminal pero que si lo hicieron con la imprudencia, deberá ser considerado como culpable de homicidio culposo. Y si no se probó que cometió el delito como fue descripto en el hecho, deberán declararlo no culpable.

Para la segunda imputación, sólo tienen dos opciones, si existió la intención de matar a los 5 jóvenes que se salvaron o no, en caso afirmativo deben considerarlo culpable y en caso contrario, no culpable.

Para los dos delitos que estaba acusado el Gitano, el jurado resolvió por unanimidad que era culpable de homicidio simple, lo que significa que tuvo intención de matarlo y para el segundo, que hacía referencia a la intención de matar a otros cinco jóvenes, también el jurado entendió que también es culpable.

Al roquense, de 26 años, se lo responsabiliza de que a las 7 de la mañana del 19 de diciembre de 2021, a bordo de su camioneta BMW X1, discutió con un grupo de jóvenes, salió a toda velocidad rumbo a la ruta 22 por calle Julio Dante Salto, que antes del semáforo dio la vuelta en U y regresó a toda velocidad, para chocarlos. Luego, metió marcha atrás y huyó a toda velocidad con rumbo a Neuquén, pero sólo fue una maniobra distractiva, ya que luego llegó a Roca, donde se mantuvo prófugo hasta las 2 de la mañana del martes 21.

Ahora solo resta saber cuál será la pena que le impondrán. Para ello se realizará un nuevo juicio denominado cesura, en la que cada una de las partes deberá expresar en un alegato la condena que considera por los dos delitos que el jurado considero que Gutiérrez es culpable. En función de esos pedidos, el juez dictaminará la condena que le corresponde por el homicidio simple y el intento de asesinato de otros 5 jóvenes.