Intento de femicidio: la asfixió hasta dejarla inconsciente

Martín Marilef (de azul), escuchó los alegatos de apertura, y luego en su declaración aseguró que no quiso matar a su ex, y que "sentía muchas cosas hermosas por ella". Foto: Captura de pantalla

Un jurado popular definirá si Martín Marilaf es culpable del intento de femicidio de su novia. El joven la golpeó, luego la persiguió y cuando llegó a un descampado la atacó salvajemente. Con sus manos le apretó tan fuerte el cuello hasta dejarla inconsciente . La salvó un amigo del agresor, que justo pasó por el lugar y lo sacó de encima de la víctima. El abogado particular del agresor, no negó el hecho, aunque puso en duda que la vida de la mujer haya estado en riesgo.

Durante la apertura del juicio, se conoció el detalle de los hechos. Marilef y a víctima eran pareja, y la noche del 5 de febrero DE 2023 fueron al cumpleaños de un amigó de él. Luego de unos tragos, el maltrato del acusado hacia la víctima fue evidente, hasta se involucró una tía del dueño de casa, quien le pidió que deje de atacarla. Pero el violento no paró, la encerró en un baño y no le permitió salir, luego la llevó a una habitación de la vivienda y la golpeó.

La víctima, de la que no se aportan los datos personales para preservarla, intentó huir del lugar. Sin embargo Marilef la persiguió dos cuadras hasta que consiguió tirarla al piso. Dentro de un descampado de Fernández Oro, ubicado en las calles Los Andes y Catriel, volvió a golpearla y con las manos comenzó a apretarle el cuello de manera muy fuerte, con la intención de asfixiarla. La presión fue tan grande que la joven perdió el conocimiento. Pero esta no fue la razón por la cual Marilef detuvo su accionar, sino que la milagrosa intervención de un amigo de él que pasó por el lugar y lo sacó de encima de la joven.

La querella está representada por el fiscal Jefe, Santiago Márquez Gauna, quien explicó la calificación legal: "homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y femicidio, en grado de tentativa en caracter de autor". Y el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada, este fue quien realizó el alegato de apertura. El joven profesional fue categórico cuando miró al jurado popular y aseguró: "la víctima tiene la suerte hoy de contarles su historia".

La defensa del acusado, representada por el abogado particular Rubén Antiguala, en su relato de apertura, argumentó que la joven nunca estuvo al borde de la muerte. Aseguró que la víctima no perdió el conocimiento como consecuencia de la asfixia y que las lesiones que sufrió no tenían la entidad suficiente para causar la muerte. Con este detalle, dejó en claro que su defensa apuntará a desacreditar que Marilef tuvo la intención de matarla. el abogado puso dudas en el relato de la víctima.

El abogado Rubén Antiguala no negó el hecho, aunque aseguró que la vida de la víctima nunca estuvo en riesgo.

El primer testimonio fue el de la víctima, quien explicó que la relación era "tóxica" y que recibía maltratos e insultos permanentes. Sobre el ataque, recordó que Marilef comenzó a agredirla en el interior de la fiesta. Que decidió irse del lugar sola, pero que él la "alcanzó", luego la "zamarreó" para luego tomarla del cuello y asfixiarla.

La joven no recuerda mucho más porque, mientras estaba en el piso, se "desvaneció" y que fue auxiliada por un amigo de su ex pareja y otras personas que estaban en la fiesta.

Luego declaró el imputado, quien negó su intención de querer matarla. Si reconoció que estaba alcoholizado y que un mensaje en el celular inició todo. "Me dejé llevar por los celos", afirmó y luego se defendió: "Soy una persona que a través de los celos y posesión... es una manera de expresar mi cariño". Luego cerró el relato con un absurdo recuerdo de sus sentimientos: "Estaba enamorado de ella" y que "sentía muchas cosas hermosas por ella".

El juicio se extenderá hasta el jueves y luego se escucharán los alegatos de cierre antes de que el jurado popular manifieste su veredicto sobre la culpabilidad de Marilef.