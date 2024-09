Un joven en moto se fugó de un control de tránsito, chocó contra un cantero y murió

La ciudad de La Plata fue testigo de un hecho trágico este viernes por la noche. Un joven que circulaba en una moto robada se escapó de un control de tránsito y cuando era perseguido por la Policía Bonaerense, impactó contra un cantero y murió al instante.

Según explicaron las autoridades policiales para medios locales, se trató de Damián Contreras, de 20 años, quien transitaba con una Motomel 110 junto a otro joven por calle 12 entre 51 y 53 cuando fue interceptado por un puesto de control.

Sin embargo, no acató las ordenes de detención y el acompañante se bajó para huir a pie mientras que Contreras escapó a toda velocidad hacia Diagonal 73; seguido por la policía.

Tras ello, se fue hasta Plaza Azcuénaga y continuó la huida, llegando hasta Parque Alberti. En aquella zona, el joven perdió el control del vehículo y chocó contra los canteros y bancos del lugar. Por esto, salió despedido e impactó fuertemente sobre la vereda del interior del parque.

La moto que utilizaba tenía pedido de captura por robo desde el 15 de agosto.

Allí, los efectivos de la Policía se acercaron y verificaron que estaba inconsciente, por lo cual se contactaron inmediatamente con el personal de Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistirlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos para reanimarlo, el joven perdió la vida.

Según detalló la Policía, la moto tenía un pedido de captura por robo desde el 15 de agosto. Además, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien quedó a cargo de la pesquisa, ordenó la realización de las pericias necesarias. Allí intervino también personal de comisaría Primera y el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.

Según las mismas fuentes, producto de esa investigación se constató que los policías involucrados no realizaron detonaciones y comprobaron además que la víctima no presentaba heridas de bala. Por este motivo, la letrada no ha tomado determinaciones sobre la intervención policial.