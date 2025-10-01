Hicieron un boquete y saquearon un local de comidas en Cutral Co

Un comercio de comidas para llevar, ubicado en avenida Keidel 1310 de la ciudad de Cutral Co, volvió a ser blanco de la delincuencia. Es el segundo robo que sufre el local en menos de un mes, lo que genera creciente preocupación entre sus propietarios.

En esta oportunidad, los delincuentes accedieron al interior del negocio tras realizar un boquete en una de las paredes traseras que da al patio del comercio. El hecho ocurrió durante la madrugada, en momentos en que el local se encontraba sin personal, lo que facilitó la maniobra delictiva.

A pesar de que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, esto no fue suficiente para evitar el accionar de los ladrones, quienes se tomaron el tiempo necesario para romper la pared y acceder al interior. Una vez dentro, se llevaron la totalidad de la mercadería disponible, una computadora, varios electrodomésticos y otros objetos de valor.

La Policía se presentó en el lugar luego de que los propietarios realizaran la denuncia correspondiente, según informó Cutral Co al Instante. Ahora se intenta determinar la identidad de los autores del hecho, mientras los dueños del comercio evalúan reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevos episodios.