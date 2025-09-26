Ahora podés denunciar narcomenudeo desde una agencia de “La Neuquina”

El combate contra el narcomenudeo en Neuquén sumó un nuevo aliado. Desde ahora, las agencias de quiniela de “La Neuquina” exhibirán un código QR para que cualquier persona pueda denunciar, de manera anónima y segura, la venta de drogas.

La medida se formalizó esta mañana, cuando el fiscal general José Gerez y el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), Raúl Béttiga, firmaron un convenio de colaboración en la sede del organismo. El acuerdo establece que ambas instituciones trabajarán juntas para dar la mayor difusión posible al sistema de denuncias.

El IJAN lanzará en los próximos días una campaña masiva que incluirá carteles en sus agencias, spots de radio y televisión, publicaciones en redes sociales y documentos oficiales que contendrán el código QR.

Con esta adhesión, el organismo se suma a las 22 municipalidades, 7 comisiones de fomento, la cooperativa eléctrica CALF y las empresas públicas EPEN y EPAS, que ya participan de la iniciativa.

El plan de difusión fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal tras la Resolución 14/2025, firmada en mayo por Gerez, poco después de que la provincia asumiera la responsabilidad de investigar el microtráfico de drogas.

La idea central es clara: sumar a la ciudadanía en la lucha contra el narcomenudeo, facilitando un mecanismo rápido, seguro y anónimo para realizar denuncias.