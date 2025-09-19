Una vivienda ubicada en el corazón del barrio Don Bosco de Chos Malal fue el epicentro de un importante procedimiento antinarcóticos que terminó con la incautación de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

La acción fue llevada a cabo por personal de la División Antinarcóticos local, como parte de una investigación impulsada por la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción Judicial, en el marco de la Ley 23.737.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron ocho elementos de interés para la causa: clorhidrato de cocaína en dosis listas para su comercialización, balanzas de precisión, elementos de estiramiento, recortes de papel para el fraccionamiento, un teléfono celular de alta gama, dinero en moneda nacional y extranjera, y anotaciones que probarían la logística del negocio ilegal.

El operativo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado como el principal sospechoso de liderar una red de narcomenudeo con operaciones en distintos puntos de la localidad. Según fuentes oficiales, la droga secuestrada está valuada en más de 2.200.000 pesos.

El detenido permanece a disposición de la Justicia y en las próximas horas se procederá a la formulación de cargos por presunta comercialización de estupefacientes. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.