Robó ropa en San Martín de los Andes y fue detenido: así actuaba

Durante el lunes y el martes, comerciantes de San Martín de los Andes denunciaron que un mismo hombre habría robado prendas de vestir en distintos locales. Según las descripciones, se trataba de una persona de entre 35 y 45 años, que utilizó distintas maniobras para sustraer mercadería sin pagar.

Primer robo: lunes en San Martín 973

El primer hecho ocurrió el lunes en un comercio de avenida San Martín 973, donde el sospechoso logró llevarse al menos un buzo.

Segundo robo: martes en local Rip Curl

El martes, entre las 11 y las 13, el mismo hombre ingresó al local Rip Curl. Allí utilizó una maniobra para engañar a los vendedores: entró al probador con dos prendas y devolvió solo una. La otra se la colocó, tras quitarle la alarma, e intentó salir del local. Aunque en un primer momento negó el robo, las cámaras de seguridad confirmaron la acción.

Descubierto y detenido por la Policía

Ese mismo día, horas más tarde, el hombre intentó otro robo en un local de avenida San Martín. Vestía un pulóver con la insignia YPF y aprovechó un descuido de la propietaria para llevarse ropa. Al cruzar la puerta, la alarma se activó y el sujeto devolvió parte de lo robado, excepto un par de guantes marca DX Extrema, color negro, que logró sustraer.

El hecho fue alertado de inmediato a la Policía. Personal de la Brigada de Investigaciones realizó un operativo de rastrillaje y logró ubicar al sospechoso en inmediaciones de la plaza de artesanos, donde fue demorado y trasladado a la unidad policial.

Antecedentes y denuncias de comerciantes

Una de las empleadas lo reconoció como la misma persona que había actuado en días anteriores. Incluso recordó que en julio ya había intentado una maniobra similar en otro local de la zona, aunque sin éxito.

Según las denuncias, el valor de las prendas sustraídas rondaría los 200 mil pesos. La Policía analiza ahora los registros de videovigilancia de los comercios para reunir pruebas en la causa.