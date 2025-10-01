El Gobierno coordina el traslado de Matías Ozorio a la Argentina

El gobierno argentino avanza con los últimos pasos para el traslado al país de Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J” y detenido en el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela.

Ozorio fue expulsado de Perú y será traído en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, “solo resta que sea retirado” del lugar donde se encuentra bajo resguardo.

A su llegada a la Argentina, el acusado quedará bajo la órbita de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En el operativo también intervienen Interpol y efectivos de la Policía bonaerense, que acompañan el procedimiento.

El regreso de Ozorio constituye un paso clave en la investigación del caso que conmocionó al país y que mantiene bajo la lupa a la organización criminal que lideraría “Pequeño J”.