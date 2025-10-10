Fin de semana largo: fuerte operativo policial en las rutas del Alto Valle

Decenas de móviles y uniformados coparon las rutas del Alto Valle. La Policía de Río Negro implementa un operativo denominado "Impacto". Desde la tarde de ayer comenzó un plan de control vial y prevención que cubre las rutas y caminos rurales del Alto Valle, especialmente el corredor Cipolletti-Roca.

El operativo, organizado por la Unidad Regional V (Cipolletti) y II (General Roca), se extendió desde la tarde del jueves y continuará durante todo el fin de semana largo, con controles fijos y móviles en los puntos más transitados.

El dispositivo involucra a las Unidades 26° de Fernández Oro, 6°, 33°, 56° y 54° de Allen, junto a efectivos del COER, Brigada Motorizada de Apoyo, Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y Roca y la Agencia de Seguridad Vial. Los agentes están apostados sobre la ruta Nacional 22, la Ruta Provincial 65, más conocida como la ruta chica, y los caminos de interconexión rural que unen las localidades del Alto Valle.

Se controla documentación y numeración de los vehículos, además de alcoholemia

El despliegue es visible: móviles, conos, drones y personal en puntos estratégicos verifican documentación, alcoholemia, luces, cargas y velocidad. “La idea es que todos puedan viajar y disfrutar el fin de semana largo de manera segura”, destacaron desde la fuerza.

El objetivo principal es prevenir accidentes y marcar una fuerte presencia policial en los corredores más transitados del Alto Valle, donde el movimiento vehicular aumenta con la llegada de turistas y familias que aprovechan el descanso.