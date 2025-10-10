¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 10 de Octubre, Neuquén, Argentina
CONTROLES EN LAS RUTAS

Fin de semana largo: fuerte operativo policial en las rutas del Alto Valle

La Policía de Río Negro implementa un operativo "Impacto", con el que reforzó los controles en las rutas del Alto Valle durante todo el fin de semana largo.

Por Fabian Rossi
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 12:01
La Policía de Río Negro dispuso un operativo especial que se extenderá durante todo el fin de semana largo

Decenas de móviles y uniformados coparon las rutas del Alto Valle. La Policía de Río Negro implementa un operativo denominado "Impacto". Desde la tarde de ayer comenzó un plan de control vial y prevención que cubre las rutas y caminos rurales del Alto Valle, especialmente el corredor Cipolletti-Roca.

El operativo, organizado por la Unidad Regional V (Cipolletti) y II (General Roca), se extendió desde la tarde del jueves y continuará durante todo el fin de semana largo, con controles fijos y móviles en los puntos más transitados.

El dispositivo involucra a las Unidades 26° de Fernández Oro, 6°, 33°, 56° y 54° de Allen, junto a efectivos del COER, Brigada Motorizada de Apoyo, Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y Roca y la Agencia de Seguridad Vial. Los agentes están apostados sobre la ruta Nacional 22, la Ruta Provincial 65, más conocida como la ruta chica, y los caminos de interconexión rural que unen las localidades del Alto Valle.

Se controla documentación y numeración de los vehículos, además de alcoholemia

El despliegue es visible: móviles, conos, drones y personal en puntos estratégicos verifican documentación, alcoholemia, luces, cargas y velocidad. “La idea es que todos puedan viajar y disfrutar el fin de semana largo de manera segura”, destacaron desde la fuerza.

El objetivo principal es prevenir accidentes y marcar una fuerte presencia policial en los corredores más transitados del Alto Valle, donde el movimiento vehicular aumenta con la llegada de turistas y familias que aprovechan el descanso.

 

