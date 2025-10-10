Voltearon una red que manejaba varios kioscos narco: secuestraron 1 kilo de cocaína y medio de marihuana

Un kilo de cocaína valuado en más de 30 millones de pesos y medio kilo de marihuana que ronda los cinco millones, fueron secuestrados durante un operativo policial que sacudió a Villa Regina. Todo ocurrió en la mañana del jueves, cuando seis allanamientos se ejecutaron en simultáneo en distintos puntos de la ciudad. Siete personas quedaron vinculadas a la causa, entre ellas dos detenidos señalados como los líderes de una red que manejaba kioscos de droga en varias barriadas populares.

La investigación no empezó ayer. Desde hace meses, los movimientos en algunas esquinas llamaban la atención: autos que llegaban, paraban unos segundos y se iban; jóvenes que entraban y salían de una misma casa a cualquier hora. Con esas pistas, el personal de Toxicomanía del Alto Valle Este comenzó a seguir los pasos de los involucrados, registrando cada encuentro y cada intercambio de dinero por droga.

Con el correr de las semanas, la Policía reunió videos, fotosy testimonios que permitieron entender el circuito completo: desde quién traía la cocaína hasta quién la fraccionaba y la ofrecía al menudeo. Las dosis se vendían en departamentos y casas humildes, convertidas en verdaderos kioscos de droga. En esos lugares, según la investigación, había un flujo constante de compradores.

Los allanamientos se desplegaron de forma coordinada en los barrios San Martín, Belgrano y Pretto. A las siete y media de la mañana, los equipos de Toxicomanía irrumpieron en las viviendas. En cuestión de minutos, todo fue un torbellino: puertas derribadas, gritos, corridas y los perros adiestrados olfateando los rincones donde los vendedores solían esconder la mercadería.

Los uniformados encontraron un kilo de cocaína, una parte compactada y otra fraccionada para la venta

El resultado fue claro. En total, se secuestraron más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada, lista para ser vendida, y medio kilo de marihuana desmenuzada. También se incautaron balanzas digitales, teléfonos celulares y una importante cantidad de dinero en efectivo, proveniente de las ventas de la noche anterior.

Uno de los líderes de la red, un hombre de 31 años, quedó detenido

Los dos detenidos, una mujer de 46 años y un hombre de 31, son quienes controlaban los kioscos y decidían a quién se le vendía y en qué zonas. Los otros cinco sospechosos quedaron imputados, pero en libertad mientras avanza la causa. La Policía no descarta nuevas detenciones, ya que la investigación sigue abierta y apunta a determinar si existía un proveedor que abastecía a toda la red.

El valor de la droga secuestrada, por más de 35 millones de pesos, evidencia la cantidad de dinero que generan estas bandas de narcomenudeo, con importantes recaudaciones diarias en diferentes puntos de la ciudad.