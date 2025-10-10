Secuestraron dos toneladas de carne en mal estado tras inspeccionar 25 carnicerías en Cipolletti

Un amplio operativo de control sanitario se realizó en Cipolletti, donde la Brigada Rural de la Policía de Río Negro y personal técnico del área de Ganadería inspeccionaron 25 carnicerías en distintos puntos del ejido urbano. Durante los controles, se procedió al secuestro de aproximadamente dos toneladas de productos cárnicos en evidente estado de descomposición, que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene exigidas por la normativa vigente.

La mercadería incautada infringía lo estipulado por la Ley Provincial de Ganadería N.º 2534 y el Código Alimentario Argentino, normativas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de productos alimenticios de origen animal. Los inspectores detectaron carne almacenada sin refrigeración adecuada, cortes expuestos a contaminación cruzada y ausencia de documentación sanitaria que garantice trazabilidad.

El operativo se desarrolló como parte de un plan de fiscalización interinstitucional que busca preservar la salud pública y garantizar que los productos cárnicos comercializados en la ciudad cumplan con los estándares sanitarios. Las autoridades destacaron que el volumen incautado equivale a más de 2.000 kilogramos de carne en mal estado, lo que representa un riesgo directo para los consumidores. La mercadería fue retirada de los locales y fue destruida conforme a los protocolos establecidos.

Desde el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro se remarcó que este tipo de controles se intensificará en toda la provincia, especialmente en zonas de alta circulación comercial. Además, se informó que se labraron actas de infracción y se dará intervención a la Justicia en los casos que corresponda.

Finalmente, se recordó a los comerciantes la obligación de cumplir con las normativas vigentes y se instó a la población a realizar denuncias ante cualquier sospecha de irregularidades en la venta de productos cárnicos.