Kiosco narco en las 130 viviendas de Cipolletti: cocaína, marihuana y 300 mil pesos de recaudación diaria

La economía de la pareja iba en ascenso, en el ingreso acopiaban los materiales de construcción para poder ampliar la casa, pero el fructifero negocio se devaneció en cuestión de segundos. El COER irrumpió por sorpresa en una propiedad de las 130 viviendas de Cipolletti, donde a plena luz del día funcionaba un kiosco narco que recaudaba una importante cantidad de dinero. La división toxicomanía encontró cocaína y marihuana fraccionada para la venta, además de elementos de corte, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

En total encontraron dentro de una caja de zapatillas 12,5 gramos de cocaína en dosis preparadas para la comercialización, 3,4 gramos de marihuana, cinco celulares, dos balanzas de precisión y una tabla usada para fraccionar la droga. Todo, cubierto de restos de polvo blanco que, al ser analizado, dio positivo para cocaína.

También teníam separados 311.650 pesos en efectivo, billetes sueltos y doblados, apilados en una caja de cartón y en los bolsillos de una campera colgada detrás de la puerta, preparados para la rendición diaria de la venta. Según las estimaciones, esa suma corresponde a solo unas pocas horas de venta. “Era plata fresca, de la calle, del movimiento diario”, confió una fuente de la investigación.

Dentro de la vivienda, donde convivían dos jóvenes de entre 20 y 25 años, los policías encontraron los típicos recortes de nylon usados para armar los “bagullos” de cocaína y las balanzas con restos visibles de sustancia. Cada elemento servirá para sostener la acusación de comercialización de estupefacientes.

Afuera, los vecinos miraban desde las esquinas. Algunos aseguraron que el movimiento era constante, sobre todo al caer la tarde, cuando los autos frenaban apenas unos minutos y seguían de largo. “Era un entrar y salir todo el tiempo”, comentó uno de ellos a www.mejorinformado.com, todavía asombrado por el despliegue policial.

El operativo fue certero, rápido y sin incidentes. Los efectivos irrumpieron al caer la tarde y en cuestión de minutos aseguraron el lugar. Lo que encontraron dentro dejó en evidencia la magnitud del dinero que estos kioscos narco pueden mover en apenas un turno, en barrios donde las casas todavía se están levantando y el cemento ni siquiera se secó.

Lejos de los grandes cargamentos o las bandas pesadas, este tipo de puntos de venta muestran otra cara del negocio: la del narcomenudeo arraigado en los barrios, sostenido por pocos jóvenes, pero con una muy buena rentabilidad.