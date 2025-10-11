El tierno mensaje de amor de Daniela Celis a Thiago Medina: “Gracias por no dejarnos”

El 12 de septiembre marcó un antes y un después para quienes rodean a Thiago Medina. Ese día, el joven sufrió un accidente gravísimo mientras manejaba su moto y fue internado de urgencia en terapia intensiva. El parte médico inicial era desalentador y la incertidumbre se apoderó de su entorno. Familiares, amigos y seguidores iniciaron cadenas de oración mientras el equipo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luchaba por mantenerlo con vida. El 9 de octubre llegó la noticia impensada: Thiago recibió el alta médica, habló con la prensa y dejó en claro que su recuperación fue casi un milagro.

Entre quienes nunca bajaron los brazos estuvo Daniela Celis, madre de sus hijas Laia y Aimé. Aunque ya no estaban en pareja y atravesaban diferencias al momento del accidente, ella dejó de lado compromisos laborales para enfocarse en cuidar a las niñas y acompañar de cerca la evolución del joven con quien compartió su historia en Gran Hermano. Su presencia fue silenciosa, constante y determinante.

Thiago Medina atraviesa el postoperatorio en la casa de Daniela Celis, rodeado de sus pequeñas y acompañado por seres queridos que se acercan a visitarlo. El reencuentro con sus hijas, después de 27 días internado, se volvió viral: dos nenas corriendo a sus brazos en una escena cargada de emoción, como si todo el dolor hubiese encontrado sentido en ese abrazo.

Con el paso de las horas y ya con la adrenalina más calmada, Daniela Celis decidió compartir con sus seguidores un video que recorre este último mes, pero también los momentos más significativos desde el nacimiento de sus hijas, el 29 de enero de 2024. Las imágenes muestran desde los primeros días de vida de las gemelas hasta escenas cotidianas que revelan el profundo vínculo de Thiago Medina con ellas. Ese amor se transformó en su motor para pelear por su recuperación.

El material también refleja cómo vivió Daniela esta etapa difícil. Se ve el altar que armó en su casa con una vela, una estampa religiosa y una foto familiar. También su peregrinación a Luján, las noches en vela y la fe puesta en cada rezo. Fue un camino cargado de incertidumbre, pero sostenido por la esperanza de que el desenlace fuera favorable, como finalmente ocurrió.

El cierre del video muestra a Thiago Medina caminando de la mano de una de sus hijas, dando sus primeros pasos fuera del hospital sin asistencia. La musicalización elegida potencia la emoción: “Pa”, el tema que Tini Stoessel escribió para su padre en un momento crítico de salud, acompaña cada imagen con una letra que atraviesa cualquier historia donde la vida pende de un hilo.

Para cerrar, Daniela Celis sumó una frase que resume todo lo vivido y el alivio del presente: “Gracias Dios, gracias a cada profesional del hospital, gracias a cada uno que pidió por Thiago, gracias a vos por no dejarnos”. Una oración que no habla solo de supervivencia, sino de amor, fe y segundas oportunidades.