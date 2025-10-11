Las predicciones de "Pitty la Numeróloga" para los argentino de cara al final del 2025

El 2025 sacudió a más de uno y hasta sorprendió a quienes pensaban que nada podía descolocarles la agenda. Entre situaciones inesperadas, momentos tensos y algunas alegrías que sirvieron como respiro, el año dejó claro que nada estaba escrito. Para Pitty La Numeróloga, todo este torbellino tiene lógica si se lo mira desde su disciplina.

Pitty explica que la energía del año tiene una base numérica incuestionable: la suma de sus cifras da nueve. En numerología, ese número representa cierre, transformación y despedida de etapas. Según ella, lo que queda de este ciclo será clave para terminar procesos que se arrastran hace tiempo, tanto a nivel individual como colectivo.

Fiel a su estilo directo, Pitty La Numeróloga sostiene que este año “invita a soltar lo que no funciona” y a reconocer que algunos vínculos, proyectos o hábitos ya cumplieron su rol. No lo plantea desde el dramatismo, sino como una limpieza necesaria para liberar espacio a lo nuevo. Para muchos, estos meses finales servirán como una despedida simbólica de decisiones viejas.

La numeróloga insiste en que el 2025 no debe vivirse como un derrumbe, sino como un cierre consciente. Según Pitty, quienes reconozcan que están terminando un capítulo tendrán más claridad para planificar lo que sigue. Para ella, este es un momento en el que conviene barajar de nuevo y animarse a definir metas sin miedo.

Sobre lo que viene, Pitty adelanta que la energía de fin de año empuja a pensar proyectos grandes, con firmeza y sentido práctico. Ella asegura que quienes se animen a proyectar con determinación verán frutos más adelante, aunque los resultados no sean inmediatos.

También lanzó predicciones sobre ámbitos colectivos. Pitty advierte que el país podría atravesar movimientos inesperados en lo social y lo mediático, especialmente en el mundo del espectáculo. Según su lectura, habrá transformaciones que sorprenderán pero que servirán como reorganización para el 2026.

Con tres meses por delante, Pitty remarca que cada día cuenta. Recomienda no dejar decisiones en pausa y actuar desde la convicción. Para ella, dudar desgasta más que cambiar de rumbo, y este tramo final no permite seguir por inercia.

El consejo final de Pitty La Numeróloga es apostar a la afirmación. Propone pedir con claridad, actuar como si lo deseado ya estuviera ocurriendo y sostener una actitud de valentía. “Siempre que hubo día, hubo noche; todo vuelve a empezar”, repite, convencida de que el cierre del 2025 es también una puerta abierta.