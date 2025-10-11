La partida de Miguel Ángel Russo sigue generando muestras de afecto en todo el mundo del fútbol. Una de las más sentidas llegó desde el País Vasco, donde Iker Muniain, ex jugador de San Lorenzo, grabó un video para despedir al entrenador que lo dirigió durante su paso por el Ciclón.

El futbolista español, que fue uno de los grandes refuerzos del fútbol argentino durante la etapa de Russo en Boedo, recordó aquellos meses compartidos y destacó la huella que el técnico dejó en su vida:

“Hoy amanecí con la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Quiero mandarle un beso y un abrazo muy fuerte a toda su familia en estos momentos tan delicados. Desde aquí, todo mi apoyo, mi fuerza y mucho amor”, expresó con visible emoción.

El Vasco no solo habló del entrenador, sino también del hombre. “Solo tengo palabras de agradecimiento por todo el tiempo que compartimos. Fueron meses muy intensos y muy bonitos en San Lorenzo, siempre haciendo lo que nos gustaba, compartiendo nuestro amor por el fútbol. Las charlas, las lecciones de vida y su búsqueda constante del equilibrio… Miguel era un experto en eso. Nos dio una lección de lucha y entrega”, remarcó.

Muniain cerró su mensaje con una frase que resumió el sentimiento general del fútbol argentino: “Hasta siempre, Míguelo. Siempre te recordaremos”.