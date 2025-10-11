La fiscalía especializada en Narcocriminalidad formuló cargos contra un hombre identificado como J.R., tras el hallazgo de casi tres kilogramos de cocaína y un importante arsenal de armas de fuego en su vivienda del barrio Cuenca XV. El procedimiento se realizó el pasado 9 de octubre durante un allanamiento llevado a cabo en el marco de una investigación por amenazas y uso de armas.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este jueves en la Ciudad Judicial, donde el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Pablo Jávega, detalló los elementos recolectados durante el operativo. Además, solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva, medida que fue avalada por la jueza de garantías Carina Álvarez por un plazo de cuatro meses.

Durante el allanamiento, las fuerzas policiales encontraron 2,9 kilos de cocaína distribuidos en tres paquetes, los cuales estaban enterrados en el patio de la vivienda. En el mismo procedimiento, también se incautaron ocho armas de fuego, entre ellas una ametralladora y varias pistolas semiautomáticas. El detalle del armamento incluye:

Una pistola semiautomática marca Walther

Una pistola calibre 7,65 marca Taurus

Una pistola calibre .40

Un revólver Colt King Cobra calibre .357 Magnum

Una pistola Glock calibre 9 mm

Una carabina calibre .22 marca Magtech, con mira telescópica y supresor de sonido

Una pistola Taurus calibre 9 mm

Una ametralladora FM calibre 9 mm, con dos cargadores de 40 y 25 cartuchos

Municiones para diversas armas

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el lugar “era un sitio de acopio y guardado de armas”, lo que agrava el cuadro de situación del imputado. Jávega también argumentó que existen riesgos procesales, como peligro de fuga, no sometimiento al proceso y posible entorpecimiento de la investigación.

La imputación contra J.R. incluye los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de uso civil, tenencia de armas de guerra y encubrimiento por receptación dolosa, debido a la supresión de grabados identificatorios en algunas de las armas. Todos los cargos fueron atribuidos en concurso real y en calidad de autor.

La causa seguirá su curso bajo secreto de sumario mientras se desarrollan nuevas diligencias investigativas.