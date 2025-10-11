En un tenso operativo ocurrido durante la madrugada de este sábado, personal policial de la Comisaría Séptima de Plottier logró la detención de un motociclista armado que intentó darse a la fuga y ofreció resistencia al momento de ser identificado. El procedimiento finalizó con el secuestro de un arma de fuego, la motocicleta involucrada y sustancias presuntamente ilegales.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la madrugada, cuando una patrulla fue alertada desde el Centro de Monitoreo local sobre un individuo que se desplazaba de forma sospechosa en una motocicleta tipo enduro blanca, por la intersección de las calles Batilana y Buenos Aires Norte.

Al intentar ser identificado por los efectivos, el motociclista desoyó las órdenes policiales y emprendió la huida hacia el sur, siendo seguido por el móvil hasta detenerse finalmente en calle Santa Cruz. Allí, al descender del vehículo, el sujeto fue sometido a un palpado preventivo, momento en el que se descubrió que llevaba un arma de fuego oculta entre sus prendas.

Lejos de colaborar, el hombre se tornó hostil e intentó tomar el arma, lo que obligó a una de las uniformadas a efectuar un disparo disuasivo con escopeta para contener la situación. El individuo fue reducido en el lugar, y se le incautó un revólver calibre .22 largo con tres municiones en el tambor.

Además del arma, se procedió al secuestro de la motocicleta y se solicitó la presencia del Departamento Criminalística, que realizó las pericias y los registros correspondientes en la escena.

Una vez en la dependencia policial, durante el cacheo de rutina, se encontró entre las pertenencias del detenido una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína, además de una balanza de precisión, lo que motivó la intervención del Departamento Antinarcóticos para continuar con las investigaciones.

El hombre quedó demorado a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa que lo vincula tanto con la portación ilegal de arma de fuego como con presuntos delitos vinculados a la tenencia de estupefacientes.