Quién es Fede Dorcaz, el modelo y cantante argentino asesinado en México

El asesinato de Fede Dorcaz sacudió al mundo del espectáculo latinoamericano. El joven artista argentino, de 29 años, había construido una carrera sólida entre la música y el modelaje, y atravesaba uno de sus momentos de mayor proyección internacional. Su llegada a México estaba ligada a nuevos desafíos profesionales que quedaron abruptamente interrumpidos.

Fede Dorcaz, oriundo de Mar del Plata, comenzó su trayectoria como modelo a los 18 años tras firmar con una agencia en Barcelona. Desde allí participó en desfiles y eventos en distintos países, lo que le permitió abrirse camino en el ambiente de la moda. Con el tiempo, también se volcó a la música y comenzó a presentarse en escenarios de España, para luego radicarse en Los Ángeles y desarrollar su faceta artística desde ese territorio.

En 2023 lanzó su primer álbum, Si tú quisieras, una producción que consolidó su estilo pop y despertó el interés de productores y medios. Su carisma, su voz y una presencia escénica marcada lo transformaron en una figura emergente dentro del entretenimiento mexicano. Participó en programas televisivos como Hoy y tuvo apariciones en festivales destacados, como el Carnaval de Campeche y los Premios Juventud.

Uno de sus proyectos inmediatos era su entrada a la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, un reality de gran audiencia en el país. Desde la cuenta oficial del ciclo ¡Siéntese quien pueda! compartieron un mensaje de despedida en el que destacaron su talento y los sueños que tenía por delante. La publicación estuvo acompañada de una foto en blanco y negro que evocó su imagen más reconocida.

El hecho ocurrió en la Ciudad de México, donde circulaba en una camioneta por la zona del Periférico, cerca de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza. Según las primeras versiones, fue interceptado por dos hombres armados que intentaron sustraerle el vehículo. A pesar de entregar sus pertenencias, recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que se investigan las cámaras del área para identificar a los responsables, quienes habrían escapado en motocicletas. Las primeras pericias apuntan a un ataque directo y no solo a un intento de asalto, lo que abre nuevas líneas de investigación y refuerza la preocupación por la inseguridad en esa zona.

La fiscalía local inició una causa por homicidio doloso para determinar responsabilidades. Equipos policiales y judiciales trabajan en conjunto para reconstruir los hechos y esclarecer los orígenes del ataque. Mientras tanto, familiares, colegas y seguidores siguen expresando su dolor y sorpresa.

Su última aparición pública fue en una historia de Instagram publicada menos de un día antes del crimen. Allí se lo veía en las instalaciones de Televisa, vestido con una remera blanca y saco gris, en plena actividad laboral. Ese registro se convirtió en el reflejo de una carrera que, para muchos, recién comenzaba a despegar.