Así fue el primer paseo de Thiago Medina junto a sus hijas: el tierno video

A un mes del accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina volvió a salir a la calle y lo hizo de la mejor manera: acompañado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia. Después de 28 días internado en terapia intensiva, el ex Gran Hermano vivió un reencuentro lleno de emoción junto a Daniela Celis, la madre de las nenas, y su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio, quien fue testigo del momento y lo compartió con sus seguidores.

El paseo fue una verdadera celebración de la vida. En sus redes, Julieta Poggio publicó varias postales del domingo en las que se la ve abrazando a las pequeñas con la frase “Domingo en familia”, mientras en otro video se observa a Thiago Medina caminando lentamente, de la mano de sus hijas, con “Sunday Morning” de Maroon 5 como banda sonora. La escena, simple pero poderosa, conmovió a quienes siguieron de cerca la recuperación del joven.

Se trató del primer paseo público de Thiago desde que recibió el alta médica. Atrás quedaron los partes médicos, los días de angustia y las cadenas de oración. Hoy, con pasos lentos pero firmes, el joven de 22 años demuestra que su recuperación avanza a un ritmo esperanzador. Para su entorno, lo que logró es casi un milagro, teniendo en cuenta las graves lesiones que sufrió el pasado 12 de septiembre.

Aquella noche, Thiago Medina iba camino a encontrarse con Daniela Celis. Aunque ya estaban separados, los unía el amor por sus hijas y una historia que parecía no tener punto final. Cuando Daniela recibió la noticia del siniestro, no dudó: dejó todo y corrió al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde él fue internado en estado crítico.

Hoy, las imágenes del paseo marcan un nuevo capítulo en la vida de Thiago. Junto a Daniela Celis, sus hijas y el apoyo incondicional de amigos como Julieta Poggio, el joven comienza a reconstruir su rutina con pasos pequeños, pero llenos de significado. Lo que empezó como un video tierno se transformó en un símbolo de resiliencia y en la prueba más clara de que, después del dolor, siempre hay lugar para volver a empezar.