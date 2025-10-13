El sábado 13 de octubre de 2025, un incendio devastador afectó una iglesia evangélica en Córdoba, provocando la muerte de dos niñas uruguayas de 1 año y medio y 5 años. Ambas se encontraban alojadas junto a sus familias para celebrar el 31° aniversario de la congregación Un Nuevo Amanecer con Jesús.

El siniestro comenzó alrededor de las 15:40 en una estructura adyacente al templo, ubicada en calle Coquena, entre Túpac Yupanqui y Viracocha, en el barrio Villa Serrana, al noroeste de la ciudad. En ese espacio había cuchetas, colchones y mantas destinadas a alojar a los visitantes, que fueron rápidamente consumidos por las llamas.

De acuerdo con los bomberos, el edificio estaba lleno de fieles que habían almorzado minutos antes de que el fuego se desatara. Lamentablemente, las niñas no pudieron ser rescatadas a tiempo. El primer aviso de emergencia fue dado por una niña de 10 años que alertó sobre el incendio, pero el fuego se propagó con rapidez envolviendo todo el lugar.

Vecinos intentaron controlar las llamas con baldes de agua ante la desesperación mientras esperaban la llegada de los bomberos. En redes sociales se difundieron videos donde se observa una columna densa de humo negro y se escuchan gritos de auxilio. En las imágenes también se escucha la preocupación por "una bebé que faltaba", que luego se confirmó que eran dos niñas las víctimas fatales.

La iglesia, construida con techos de chapa, quedó completamente destruida. Las paredes quedaron ennegrecidas por el hollín y el mobiliario fue reducido a cenizas. Los pastores Eduardo Romera y Clemencia, líderes de la congregación, sufrieron la pérdida material tras el incendio.

Desde el Consulado de Uruguay en Córdoba informaron que ya mantienen contacto con el Ministerio de Seguridad provincial y las familias afectadas para brindar contención y apoyo logístico en este difícil momento.