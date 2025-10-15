En una audiencia celebrada este miércoles en la Ciudad Judicial, un tribunal colegiado condenó a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre identificado como R.C.Q, declarado culpable de abusar sexualmente de dos niñas de su entorno familiar. Los hechos ocurrieron durante un extenso período, entre 2017 y 2023, en tres domicilios distintos ubicados en la ciudad de Neuquén.

Durante el juicio de responsabilidad, el acusado fue hallado culpable por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia con una menor de 18 años, en concurso real. Esta calificación resalta la particular gravedad de los hechos, tanto por el prolongado período de tiempo como por el aprovechamiento de una posición de cercanía y cuidado.

En la audiencia de determinación de la pena, celebrada la semana pasada, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid solicitó una condena de 12 años de prisión. Finalmente, el tribunal impuso una pena de 10 años, tras deliberar por unanimidad.

Sala de audiencias del Ministerio Público Fiscal.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, que fue probada durante el juicio, señaló que R.C.Q cometía los abusos mientras convivía con las víctimas, aprovechando momentos en que quedaban bajo su cuidado. Los hechos ocurrieron en contextos de confianza familiar, lo que profundiza el daño causado a las menores.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Mónica Palomba, intervino como querellante institucional en representación de las víctimas.

El tribunal colegiado estuvo integrado por la jueza Estefanía Saulí y los jueces Raúl Aufranc y Luis Giorgetti, quienes coincidieron en el fallo y la determinación de la pena. Si bien el acusado fue declarado penalmente responsable, su identidad completa se mantiene reservada para proteger la privacidad de las víctimas y su entorno familiar.