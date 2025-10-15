Lucas Pratto rompe el silencio: de su salida conflictiva de River al día que casi se va a las piñas con Palermo

Lucas Pratto, hoy delantero de Sarmiento de Junín, se sentó frente a Juan Pablo Varsky y repasó su carrera con una sinceridad pocas veces vista. Entre anécdotas y críticas, el “Oso” habló de su abrupta salida de River Plate, del trato que recibió tras regresar de su préstamo en el Feyenoord y de un episodio casi épico con Martín Palermo, entrenador que lo dirigió en Olimpia de Paraguay.

“En River y en Vélez podría haberme quedado a cumplir contrato cobrando muy buena plata. Podría haber hecho la plancha, pero quería mucho a los clubes y no le servía a ninguna de las partes que yo hiciera eso”, explicó Pratto sobre sus decisiones de irse de ambos clubes.

Sobre su paso por Núñez, detalló cómo lo apartaron del plantel tras su recuperación de una grave lesión en el tobillo y el peroné: “Pretendían que hiciera la recuperación solo, con un doctor y un preparador físico de la Reserva, siendo jugador del club. Les dije que no. River tenía una deuda conmigo, llegamos a un arreglo y rescindí el contrato. Después terminé la recuperación en Vélez con mi equipo de confianza”.

Consultado sobre si la decisión de apartarlo había sido de Marcelo Gallardo o de la dirigencia, Pratto fue claro: “No sé por qué. Habrá sido en conjunto, a nadie le servía que yo esté en el plantel, ni a los dirigentes ni al cuerpo técnico. Decidieron empujarme a tomar decisiones o a que me quedara como algunos chicos ahora, algo que yo no iba a hacer”.

Pero las revelaciones no terminaron ahí. El delantero recordó su relación con Martín Palermo en Olimpia: “Casi nos vamos a las piñas. Él respetando su forma de ser y yo la mía, pero siempre buscando el bien del club y del equipo. Los futbolistas somos egoístas, pero dentro de ese egoísmo siempre intento que gane el equipo”.

Pratto cerró la charla con un mensaje que refleja su manera de ver el fútbol y la vida: priorizar al equipo, no quedarse quieto ante situaciones que no suman y ser firme frente a las decisiones difíciles. Entre River, Vélez y Olimpia, el “Oso” dejó claro que su carácter es tan fuerte como su historia en la cancha.