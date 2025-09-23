Salió del boliche y abusó de una familiar: fue condenado

Una chica de 18 años fue abusada sexualmente por uno de sus familiares el año pasado, al regresar de un boliche bailable. Ahora este hombre fue considerado responsable del ultraje, y en una audiencia próxima se le impondrá una pena por el delito cometido.

Puntualmente todo ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando el pariente de la chica regresó de bailar al igual que la que luego se convertiría en su víctima. Cada uno se había dirigido a un lugar de esparcimiento nocturno diferente, y coincidieron al retornar durante las primeras horas de la mañana de ese día.

Fue a las 6.30’, cuando el imputado alegando que no tenía las llaves de su vivienda pidió quedarse a dormir con la joven. Ella aceptó y tiró dos colchones en el comedor, donde se acostaron a descansar, a una gran distancia.

Abuso y engaño

Horas después ella se despertó con él manoseándola y buscando concretar una relación sexual, que nunca fue consentida por la mujer.

“Hay prueba objetiva y científica que respalda ese testimonio de la denunciante” dijeron desde el tribunal, remarcando que una perito en psicología forense confirmó la presencia de estrés postraumático compatible con el abuso.

Debido a esto la oficina judicial fijará en una próxima audiencia la pena que deberá cumplir el acusado.