“No todo lo que brilla es oro”, el corto que dice presente en la competencia oficial del Festival Audiovisual de Neuquén

El cortometraje “No todo lo que brilla es oro”, dirigido por Ezequiel López, fue seleccionado dentro de la competencia oficial de cortometrajes patagónicos del Festival Audiovisual de Neuquén (FAN) 2025. La obra se proyectará el viernes 17 a las 19 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La historia sigue a un pirquinero sediento de oro que, tras cruzarse con un chamán, emprende un viaje de transformación interior. La búsqueda material se convierte en una travesía de autodescubrimiento y reflexión, donde el protagonista comprende que “no todo lo que brilla es oro”.

El film cuenta con dirección de fotografía, color y efectos de Diego H. Aguirre, guión y producción de Juan Pablo Caramellino, y las actuaciones de Andrés Soto, Ema Sepúlveda y Roma Andrián. La realización también involucró un destacado equipo técnico y artístico de la región, entre ellos INMINENTE Compañía en asistencia y filmación subacuática, Cin Onix en arte y vestuario, y Marilin Mali en maquillaje artístico.

La música original pertenece a Delta Calibre, con grabación de Luciano Ibañez y la producción general de Astilla Films. Con una cuidada estética visual y un trasfondo espiritual, la producción patagónica celebra su reconocimiento en el FAN 2025, consolidando el crecimiento del cine independiente de la región.