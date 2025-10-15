“Lo Dimos Todo”: el nuevo programa de Prima Multimedios que se suma a la pantalla de Versus Stream

El nuevo programa de streaming “Lo Dimos Todo”, una producción original de Prima Multimedios, debutó en la pantalla de Versus Stream con una propuesta fresca, espontánea y participativa que combina humor, entretenimiento, estilo y curiosidades. Con la conducción de Antonella Foos y la co-conducción de Nare Pizzuto, el ciclo busca conectar con el público desde la energía positiva y la identificación cotidiana, invitando a reír, reflexionar y descubrir datos curiosos en cada emisión.

En su primer programa, “Lo Dimos Todo” abordó temas de la vida diaria, como anécdotas familiares por el Día de la Madre, curiosidades del mundo (entre ellas, el origen del Día del Animal en Nepal), una tirada de cartas en vivo y charlas sobre cosas que no se enseñan de chicos o “cosas de ricos”. Además, el espacio incluye tips de imagen y estilo de vida, junto con desafíos en vivo que promueven la participación de la audiencia.

Con una estética cuidada y un tono cercano a la gente, el nuevo programa de Versus Stream busca posicionarse como una propuesta distinta dentro del streaming regional, combinando humor, frescura y contenido pensado para acompañar y entretener a todas las generaciones.