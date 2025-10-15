El Hospital de Añelo incorpora tecnología de punta con una nueva ambulancia

El Hospital de Añelo incorporó una ambulancia de alta complejidad que permitirá mejorar los traslados y la respuesta ante emergencias médicas. La unidad fue entregada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en un acto que contó con la participación de autoridades provinciales y locales.

El vehículo es una UTIM de última generación, equipada con sistema de rastreo satelital en tiempo real, respiradores, monitores multiparamétricos y desfibriladores. Este equipamiento posibilitará realizar traslados de alta complejidad y garantizar una atención médica inmediata en la Región Sanitaria de Vaca Muerta.

Durante la entrega estuvieron presentes el ministro de Salud, Martín Regueiro, el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, el presidente de la Mutual Meopp, Guillermo Leiton, el presidente de Ospepri, Martín Pereyra, el intendente Fernando Banderet, y el delegado regional Milton Morales.

Rucci destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector sindical y el Estado provincial. “La obligación de quienes vivimos las necesidades de la gente es trabajar en conjunto. Cuando propusimos esto, el ministro Regueiro se puso a la par para hacerlo realidad, porque lo más importante son ustedes”, expresó durante el acto.

Desde el sindicato señalaron que la iniciativa reafirma su compromiso con la salud pública, en línea con las políticas provinciales de fortalecimiento del sistema sanitario. El objetivo —afirmaron— es priorizar el bienestar de las familias petroleras y de toda la comunidad de Añelo.

Por su parte, el director del hospital, Nicolás Ochoa, celebró la incorporación y destacó la articulación público-privada. “Es una ambulancia de categoría A, destinada a todo evento que lo requiera. Con esta, sumamos cuatro unidades activas con personal médico, de enfermería y chofer”, indicó.