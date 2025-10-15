Fernández Oro se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Paladar ¿cuándo es?

La Feria Gastronómica y Cervecera Paladar regresa a Fernández Oro con su 15ª edición, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la región. La cita será el sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Predio del Ferrocarril, con entrada libre y gratuita para todas las edades. Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta que combina gastronomía, cerveza artesanal, música en vivo, danza y emprendedores locales, además de espacios recreativos para toda la familia.

En diálogo con el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550, Pablo Alex expresó su orgullo y emoción por el trabajo que el equipo realiza año tras año para mantener viva la feria. “Paladar es mucho más que una muestra gastronómica; es un punto de encuentro para la comunidad, un espacio donde se celebra la identidad orense y el esfuerzo colectivo”, destacó.

El sábado, desde las 16 hasta la 1 de la madrugada, se presentarán el Tributo oficial a Cacho Castaña, La Klass Band y Los Caldenes. En tanto, el domingo, la programación incluirá las actuaciones de la Compañía de Danza Fortín Sureño, Grupo Surcante, Warapú Dúo, Claudio Hermosilla y Carlos Ramón Fernández, en una jornada que se extenderá hasta la medianoche.

Con una trayectoria que combina tradición, arte y sabores regionales, Paladar 2025 promete dos días de celebración al aire libre, reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del Alto Valle.