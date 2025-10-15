Tiraron muebles y colchones viejos en una plaza de Centenario

Vecinos de Centenario manifestaron su malestar tras descubrir una pila de muebles y colchones viejos abandonados en la Plaza 8 de Agosto, uno de los espacios verdes más utilizados del barrio.

El hallazgo se produjo en medio de tareas de mantenimiento urbano y volvió a poner en agenda el problema de los residuos voluminosos arrojados en lugares indebidos. “Es lamentable ver cómo se ensucia un espacio pensado para las familias”, expresaron desde el municipio.

Espacio vandalizado

Desde la comuna explicaron que los desechos fueron tirados sin autorización y recordaron que la plaza no funciona como punto de acopio ni basural. El lugar cuenta con veredas, riego, luminarias, juegos y arboleda, por lo que su mantenimiento implica un esfuerzo constante de los equipos municipales.

Las autoridades reiteraron que el Centro de Acopio Las Jarillas es el sitio habilitado para depositar muebles, colchones y otros elementos en desuso. En las redes oficiales se pueden consultar los horarios y la dirección del predio.

A través de un comunicado, el municipio apeló a la responsabilidad ciudadana y pidió colaboración para mantener limpios los espacios públicos.

El episodio se suma a otros hechos recientes de maltrato y descuido en la misma plaza, lo que refuerza el pedido de mayor conciencia y compromiso de la comunidad.