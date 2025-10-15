Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, será indagado en Concordia y durante su traslado habló por primera vez.

"Todo fue por justicia", aseguró mientras se retiraba de la comisaría donde se encuentra detenido en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, para ser trasladado hacia Concordia a prestar declaración indagatoria.

"Todo fue por justicia", insistió el detenido desde dentro del móvil policial luego de que una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó: "¿Qué hiciste con (Martín) Palacio?", el remisero que fue encontrado muerto durante las últimas horas y cuyo auto fue encontrado incendiado poco después de haber realizado un viaje con el detenido.

En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el cadáver fue hallado sin cabeza ni brazos, lo que demoró su identificación. La confirmación llegó luego de que la Policía Científica cotejara los tatuajes del torso con los registros de la familia.

Se espera que luego de esta testimonial el acusado quede alojado en una alcaidía y luego sea derivad a Córdoba, para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54), su expareja y exsuegra, respectivamente.

Según reveló el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el sospechoso actuó con premeditación y planificó al detalle los asesinatos. El funcionario destacó que el uruguayo "manejó todas las variables" y que no demuestra ser "impulsivo". Por ello, lo calificó como una "mente criminal metódica".

Laurta fue detenido el domingo 12 de octubre en el Hotel Berlín de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Según estimaciones, habría manejado con el auto robado de Palacio hacia Córdoba para cometer el doble femicidio y secuestrar a su hijo. En algún momento abandonó el vehículo Toyota Corolla y lo incendió. Posteriormente, pidió un taxi para que lo trasladara con su hijo a la localidad de Gualeguaychú.

La policía detuvo a Laurta en un hotel de Entre Ríos y halló a su hijo, en buen estado. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que el sospechoso habría asesinado a Palacio de modo "premeditado, para que no diga nada" sobre el doble femicidio y el secuestro del niño.