Picotti negó ejercer como médica y denunció una operación política en plena campaña electoral

La legisladora del PRO Gabriela Picotti salió al cruce de la denuncia penal presentada por el abogado barilochense Marcelo Ponzone, referente de La Libertad Avanza, quien la acusó de ejercer como oftalmóloga mientras ocupa una banca en la Legislatura de Río Negro. La presentación ante el Ministerio Público incluye una factura emitida por el Centro Quirúrgico del Sur, con sede en Roca, y plantea un posible incumplimiento del artículo 127 de la Constitución provincial, que prohíbe a los legisladores ejercer profesiones —salvo docencia e investigación— durante su mandato.

Picotti negó rotundamente los hechos y aseguró que no fue notificada formalmente de la denuncia. “Me enteré de todo a través de los medios. No estoy ejerciendo mi profesión. Desde octubre de 2023 no facturo más. Esa factura es del centro, no la hice yo”, afirmó. Además, cuestionó la veracidad del documento presentado por Ponzone: “El señor Ponzone tendría que decirme qué práctica hice, qué estudios les pedí. Esa factura puede ser fraudulenta. Que describa qué prestación yo le hice. Si hice una práctica médica, que diga cuál fue”.

La legisladora también expresó en Radio La Super su malestar por el tenor de la denuncia y anticipó que evalúa una contradenuncia. “No es gratis, no puede atacar así a una figura pública. No lo conozco, sé que estuvo en la función pública. No se puede ir así contra una persona. Me sorprendió muchísimo. Mi familia no está muy contenta con esto. No vale todo en la política”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que dejó su profesión por respeto institucional: “Tengo 22 años de trayectoria profesional. Va más allá de la campaña. Duele, molesta, irrita”.

Desde el PRO, la respuesta fue cautelosa. El partido evitó profundizar en el conflicto, aunque dejó claro que no pondrá obstáculos a la investigación. Picotti, por su parte, aseguró que se presentará ante la Justicia si es convocada y que recibió respaldo de legisladores de distintos bloques. “Estoy tranquila, no me voy a quedar quieta. Hablé con otros legisladores que me respaldaron. Si lo tengo enfrente, le diría: ‘¿Qué le pasó, señor Ponzone? ¿Por qué hizo esto?’ Yo lo llamaría y le preguntaría qué le pasó”, expresó.

El caso se suma a una serie de cruces entre el PRO y La Libertad Avanza, que rompieron su alianza electoral apenas una semana después de firmarla. En los últimos días, el candidato a senador Juan Martín acusó a la libertaria Lorena Villaverde de estar vinculada a estafas y al narcotráfico, mientras que Villaverde respondió con una denuncia por calumnias e injurias y pidió un bozal legal. En este clima de confrontación, la campaña rumbo al 26 de octubre se aleja de los debates programáticos y se convierte en un terreno de denuncias cruzadas y operaciones mediáticas.