El acusado de cavar los pozos del triple crimen en Florencio Varela: "Soy totalmente inocente"

Ariel Giménez, el hombre acusado de cavar los pozos en la vivienda de Florencio Varela donde se descubrió un triple crimen con sello narco, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y negó haber participado del hecho.

Según consta en el expediente al que accedió Noticias Argentinas, el joven de 29 años aseguró que el viernes 19 de septiembre no estuvo en la casa ubicada en Chañar 702, donde fueron encontrados los cuerpos.

“Ese día estuve en la casa de Gabriela, estuve casi toda la noche con ella”, sostuvo Giménez, quien pidió a los investigadores que “revisen una cámara de la Municipalidad frente al inmueble” para confirmar su versión.

La versión del acusado

Durante su declaración, Giménez reiteró:

“Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa. No tengo nada más para decir.”

El acusado también explicó que las palas utilizadas para cavar los pozos eran nuevas y que se las habría entregado Miguel Ángel Villanueva, uno de los principales sospechosos en la causa.

“Miguel me dijo que no hacía el pozo porque tenía el dedo cortado”, relató el imputado, y agregó que Villanueva le indicó “tirar la tierra arriba del pozo ya tapado”, que parecía “como si hubiesen sacado un tanque de agua”.

Otros acusados se negaron a declarar

En la misma jornada, Matías Agustín Ozorio —presunto colaborador de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”— y el propio Villanueva se negaron a comparecer ante la fiscalía.

Los tres hombres están imputados por su presunta participación en los homicidios que conmocionaron a Florencio Varela y que los investigadores vinculan a una disputa narco.

Próximas medidas en la investigación

Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía analizará las cámaras de seguridad mencionadas por Giménez y cotejará su testimonio con otros elementos de prueba recolectados en el lugar.

El caso continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Adrián Arribas.