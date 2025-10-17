Allanaron una casa en Cuenca XVI: secuestraron un arma y un hombre de 29 años quedó demorado

El barrio Cuenca 16 se convirtió en el escenario de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría 18, que secuestró un arma de fuego calibre 22 y detuvo a un hombre de 29 años. La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Familia N°4 en el marco de una causa iniciada en septiembre.

El comisario Eduardo Vergara explicó, en diálogo con Mejor Informado, que el operativo se llevó a cabo “a raíz de una diligencia de saneamiento dispuesta por el Juzgado de Familia, en procura de ubicar armas de fuego en el domicilio”.

“Como comisaría con jurisdicción en el lugar, se nos solicitó colaboración, y en la fecha se concretó la medida con resultados positivos”, detalló. En el procedimiento se incautó una pistola calibre 22 con sus respectivas municiones.

Allanamiento

En el momento del allanamiento se encontraba el propietario de la vivienda, quien fue identificado y trasladado a la unidad policial “a los fines de ponerlo a disposición de la fiscalía interviniente”, indicó Vergara.

El comisario agregó que el hombre, mayor de edad, quedó demorado mientras la fiscalía define los pasos a seguir. El operativo se desarrolló alrededor de las 7:30 de la mañana con la participación de personal de guardia y de la brigada, sin registrarse otros incidentes.