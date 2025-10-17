Un hombre fue detenido en la madrugada de este jueves mientras intentaba ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja, a pesar de tener una restricción perimetral vigente. La rápida reacción de la mujer, quien escuchó ruidos sospechosos y activó el botón antipánico, evitó que el sujeto lograra su cometido. Aunque no se registraron agresiones físicas, el episodio dejó al descubierto el nivel de riesgo al que estuvo expuesta la víctima.

El grave hecho ocurrió en el barrio Norte de Plaza Huincul. Según indicaron allegados a La Voz de Neuquén, el accionar policial fue inmediato y permitió demorar al hombre en el mismo lugar de los hechos, evitando un desenlace potencialmente más grave.

La mujer, que se encontraba sola en la vivienda, vivió momentos de alta tensión e incertidumbre al verse nuevamente amenazada por quien debía, por orden judicial, mantenerse alejado de ella.

Si bien en esta ocasión la intervención fue oportuna y no hubo que lamentar lesiones, la situación expone con crudeza lo que podría haber sucedido si el agresor lograba su objetivo. El episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas frente a situaciones de violencia que, aun con medidas judiciales vigentes, pueden ser fácilmente quebrantadas.