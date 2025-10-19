Hallaron sin vida en Alemania al científico argentino Alejandro Fracaroli

La Policía de Alemania confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida del científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, quien permanecía desaparecido desde hacía una semana en la ciudad de Karlsruhe, al sur del país europeo.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 12:15 (hora local) en un arroyo ubicado en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, cerca de la frontera con Francia. Aunque las causas del fallecimiento aún se investigan, las autoridades indicaron que la principal hipótesis es que se trató de un accidente, y que Fracaroli podría haberse caído y ahogado.

El investigador, de 44 años, había llegado a Alemania el 26 de agosto para participar en un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Fue visto por última vez el lunes 13 de octubre, poco antes de las 19, cuando salió del campus universitario y tomó un colectivo hacia la zona urbana.

Ese mismo día, mantuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja, una conversación que fue descripta como completamente habitual, sin señales de alarma. Minutos después, su teléfono se apagó y no volvió a tener actividad.

¿Quién era Alejandro Fracaroli?

Fracaroli era un investigador de reconocida trayectoria internacional. Además de su labor en el CONICET, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC). Su trabajo se centraba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo estratégico para la ciencia y la innovación tecnológica.

Su estancia en Alemania representaba una etapa clave para su carrera y para el fortalecimiento de la investigación argentina en nanotecnología.