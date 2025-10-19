Conductor borracho volcó en la Ruta 7 y murió su acompañante

Un violento siniestro vial sacudió la madrugada del domingo en la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 9, donde un automóvil Citroën C3 Picasso terminó dado vuelta sobre la banquina y dejó como saldo un muerto y un herido.

El hecho ocurrió cerca de las 2.40 de la madrugada, cuando un llamado de emergencia movilizó a efectivos de la Comisaría 13°, personal de Bomberos del cuartel 5 y de San Patricio del Chañar, y agentes de Tránsito de Añelo. Al arribar, se encontraron con una escena devastadora: el vehículo había volcado y sus dos ocupantes habían sido despedidos del habitáculo.

Uno de los jóvenes, de 25 años y oriundo de Guaymallén (Mendoza), fue hallado sin vida. Su acompañante, un conductor de 26 años de Famaillá (Tucumán), sobrevivió con lesiones y fue derivado al hospital local, donde más tarde se le practicó el test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del máximo permitido.

Las primeras pericias señalan que el automóvil circulaba en dirección oeste-este cuando, por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, se despistó y terminó volcando con gran violencia. Según los investigadores, la potencia del impacto fue determinante para que ambos ocupantes salieran expulsados del vehículo.

La fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad de Delitos contra las Personas, tomó intervención inmediata. Durante varias horas, el tránsito permaneció interrumpido en los accesos de Picada 8½ y en el cruce de las rutas 7 y 8 para permitir el trabajo de Accidentología Vial, que realizó mediciones y levantamiento de pruebas. Se secuestraron celulares, documentación y otros elementos de interés, mientras que el vehículo fue trasladado al predio de Tránsito Añelo.

El cuerpo del joven fallecido fue trasladado a Medicina Legal en Neuquén capital para las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “homicidio culposo por accidente de tránsito” y continúa bajo investigación a la espera del informe mecánico y toxicológico definitivo.